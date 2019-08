CD, sin candidato en Guainía tras muerte de Andrés Rodas

El pasado 12 de agosto, Juliana González, de 21 años de edad, perdió a su esposo, Andrés Rodas Gaitán, quien era el candidato del Centro Democrático para la gobernación del Guainía.



Rodas, diputado uribista, viajó desde Inírida hasta Barrancominas, corregimiento de Guanía, y de allí tomó una lancha, la cual se volteó por la fuerza de un remolino.



El cuerpo del candidato estuvo desaparecido un par de días, pero finalmente fue encontrado sin vida.



Este hecho dejó en luto al Centro Democrático, y el mismo senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la colectividad, lamentó lo sucedido. “Inmenso dolor y toda la solidaridad con su familia y la ciudadanía”, dijo el expresidente.



Ocho días después, las directivas de ese partido a nivel regional le ofrecieron a González la candidatura para la gobernación en reemplazo de su esposo. Y ella aceptó.

Pero tres días después desistió.



Por un lado, ella argumentó que no era el momento para hacer campaña, pero también es un hecho que sectores políticos que no le son afines y algunos ciudadanos comenzaron a cuestionarla.



“No es el momento de enfrentarse a una campaña ni de lidiar con la gente. Mi estado de ánimo no es el mejor tras la muerte de mi esposo”, le dijo González a EL TIEMPO.

Ella considera que la prioridad debe ser su familia y en particular la pequeña hija, que hoy tiene a su cuidado.



Además, su candidatura se convirtió en epicentro de tema de conversación y de críticas en redes sociales.

La señalaron de querer aprovecharse de la muerte de su esposo para su beneficio.

Esto no le gustó a la joven, quien renunció a cualquier aspiración política.



Ahora el Centro Democrático, al perder en menos de 15 días a su segundo candidato a la gobernación de Guainía, está pensando en promover el voto en blanco en esa zona del país.



