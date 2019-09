'Todo está direccionado para que el Centro Democrático no gane'

Manuel Pérez, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Tame, en Arauca, aseguró que en su municipio no puede hacer campaña en la zona rural por el riesgo que tiene.



Dijo que la gente del común le advierte sobre el riesgo que corre y que su partido pide garantías para poder llevar a las mesas rurales testigos electorales el día de las elecciones.

¿Qué les está proponiendo los tamaños?

​

Tal y como mi eslogan lo dice, les estoy proponiendo que prioricemos el campo y fortalezcamos la ciudad. Hay que priorizar el campo porque por cada 100 pesos que circulan en el municipio, 80 los está produciendo el campo. Tame es agrícola, es pecuaria y en ese orden de ideas vamos a priorizar el campo en lo que tiene que ver con vías terciarias. El campesino necesita las vías terciarias para sacar sus productos y la propuesta en el programa de gobierno es conseguir dos bancos de maquinaria precisamente para desarrollar la agroindustria en el municipio para fortalecer a las ganaderos pues somos el tercer productor de ganado gordo en el país.



Hay que fortalecer a los plataneros, pues somos el primer municipio productor de plátano, y ni hablar del cacao. Pero también estoy proponiendo que convirtamos a Tame en un municipio turístico, para que la ciudad viva el turismo en los próximos años.



Pero ustedes también tienen petróleo...

​

Claro. Ahorita hay una industria petrolera creciente y vienen dos taladros más para el municipio. Y me dicen algunos expertos que viene para Arauca la sísmica más grande que se ha realizado en el país en materia búsqueda de petróleo. Entonces nosotros lo que estamos pensando es en capacitar a la gente para estas dos nuevas cadenas productivas que se vienen, que son el turismo y el petróleo.

¿Qué tanto los está afectando ustedes la migración venezolana?

​

Somos un municipio afectado por esa migración. Desafortunadamente la migración venezolana está desplazando la mano de obra colombiana aunque debemos reconocer que somos un municipio de tránsito. Creemos que en promedio al día se nos están quedando entre 10 y 15 personas.



El venezolano ha desplazado la mano de obra colombiana por eso yo creo que no sólo hay que cerrar la frontera sino que hay que ponerle una regulación a la parte laboral porque como veo las cosas, los venezolanos van a asumir todo el tema laboral en este municipio.



¿Usted quiere que se cierre la frontera?

​

Soy partidario que se cierre la frontera porque a nosotros nos está afectando no sólo la migración venezolana sino que también nos está afectando lo que tiene que ver con el contrabando de ganado y el contrabando de queso. El contrabando de queso acabó con la industria láctea estameña. Y ni que hablar del contrabando de ganado.



¿Qué tanta dificultad le genera ser el candidato del Centro Democrático?

​

Ser el candidato del Centro Democrático es tener una lápida encima. Yo tengo un esquema de seguridad pero no nos lo han reforzado a pesar de las denuncias que hemos hecho ante la Unidad Nacional de Protección. Considero que no es suficiente ese esquema ante las latentes amenazas que hay continuamente. De cada 10 personas con las que hablo, nueve me dicen que por favor me cuide, que me van a matar.



Eso es muy complicado...

​

Claro, por ejemplo, nosotros sólo podemos hacer campaña en el casco urbano, no tenemos la posibilidad de salir a mostrar nuestras propuestas en la zona rural.

¿Si usted es un candidato amenazado, quién lo está amenazando?

​

Si yo soy un candidato amenazado. A mí me amenazaron las Farc y me amenazó el Eln, precisamente por mi pertenencia a mi partido político y por mis posturas frente a esa guerrilla. Yo creo que aquí tenemos que ser más efectivos, la Fuerza Pública ha venido cumpliendo un papel muy importante, pero definitivamente la gente anhela que se den capturas, sobre todo, en el tema de la extorsión, porque a Tame lo está matando la extorsión. Aquí están extorsionando hasta los tinteros



¿Y qué es lo que está pasando?

​

La gente conoce, sabe quiénes son, y por eso la autoridad debe proceder lo más pronto posible para al menos mandarles un mensaje a aquellos grupos organizados de aquí de que, al menos, en el casco urbano no van a tener ninguna cabida. La extorsión está matando a nuestro Tame.

¿Y si es elegido alcalde, qué hará?



Hay que fortalecer la Fuerza Pública, que vuelvan los patrullajes del Ejército en el casco urbano, que el Ejército vuelva poner los puntos de control en las entradas del municipio y hay que fortalecer y apoyar a la Policía, pero exigirles que den resultados, porque la gente está ávida de resultados.



¿Y todos los candidatos de Tame tienen las mismas dificultades que usted tiene?



No, mire que hay candidatos que la guerrilla va a terciar a favor de ellos, va haber direccionamiento. Va a haber un direccionamiento de candidatos. Para nadie es un secreto que la guerrilla siempre inclina la coacción a la gente en el campo para que voten en favor de uno u otro candidato, y ese candidato no soy yo. Por el contrario, se dice que están preparando a los jurados de votación en algunos puntos del municipio para enseñarlos a anular votos que sean por el Centro Democrático. Entonces hay una plena inclinación hacia uno u otro candidato y no es el del Centro Democrático.

Y se les está diciendo a las iglesias cristianas que nada que ver con el candidato al Centro Democrático.



¿Y ante esto, qué están haciendo ustedes?



Le exigimos a la Policía que mande funcionarios de policía judicial a los puntos de votación de Pueblo Nuevo, de Malvinas, de Betoyes y de El Botalón y que a nosotros nos garanticen que efectivamente no habrá manipulación de los tarjetones o que nos den las garantía de que nos llevan y nos traen a los testigos electorales que nosotros podamos poner en esa mesas de votación.

¿Puede mencionar algún candidato en particular?



​No, yo no me atrevo porque no tendría las pruebas, pero estoy seguro de que todo el mundo sabe. Es normal decir en Tame que a uno u otro candidato la guerrilla lo apoya; o que la disidencia apoya uno y el Eln a otro o que hay acuerdos por debajo de la mesa para perjudicar al Centro Democrático. Todo está direccionado para que el Centro Democrático no gane ni la alcaldía y la gobernación.



¿O sea que tienen dificultades hasta con los testigos electorales?

​

Es que no podemos llevar testigos electorales al sector rural y allá es donde hacen el direccionamiento. Nosotros necesitamos blindar las mesas que están en el campo con nuestros testigos electorales.



¿Y qué le pide usted a la unidad de protección?

​

Que nos ponga atención. A mí me hicieron una evaluación del riesgo hace más de seis meses y no me han respondido. No me han aumentado mi seguridad pese a que habido nuevas amenazas, situaciones que verdad amenazan la integridad. No ha pasado nada, no nos han reforzado los esquemas de seguridad y yo creo que la situación de riesgo es inminente. Mejor dicho no nos han hecho un atentado es porque Dios nos ha protegido.



POLÍTICA