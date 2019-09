‘Yo me pregunto cómo hago para tenerlos contentos a todos’

Carlos Octavio Sarmiento es el candidato de 'la U' a la alcaldía de Tame. Él se refirió a los inconvenientes de la campaña, que no tiene seguridad, a los cuestionamientos que le han hecho y a los que les está proponiendo a los tameños.

¿Cómo está la campaña en Tame?

Estamos trabajando fuertemente en la campaña, aunque no está exenta de dificultades, especialmente por unas publicaciones de un candidato que dice que somos los aspirantes del Eln. Yo creo que no podemos hacer el juego a que se digan cosas que no están en el contexto real. Desafortunadamente esas cosas enrarecen el ambiente político y creemos que afirmaciones de este tipo son muy peligrosas. No tenemos nada que ver con el Eln y lo decimos contundentemente. Esas declaraciones son falsas injuriosas y nos pueden poner en riesgo.



¿Usted cuenta con seguridad?

No, no tengo seguridad. Y curiosamente la presunción del candidato es porque nosotros podemos salir a la zona rural. Nosotros somos gente la región, estamos vinculados a los sectores productivos y eso nos permite tener la posibilidad de recorrer las veredas sin ningún tipo de inconvenientes, porque no los hemos tenido hasta ahora gracias a Dios.



¿Pero la situación de orden público sí le permite salir usted?



Por supuesto que sí está muy complicado. Usted sabe que en el departamento de Arauca están los dos grupos al margen de la ley: las Farc y el Eln y hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en torno a la conformación de nuevos grupos paramilitares y eso obviamente daña el ambiente de seguridad en el municipio.



¿En el marco de la campaña, que les está proponiendo a los tameños?



Nosotros estamos con una propuesta incluyente, que nació de las juntas de acción comunal. Es una propuesta con un desarrollo social, con enfoque turístico, con desarrollo empresarial. Y eso nos ha permitido crecer en el apoyo a nuestra campaña, lo que nos permite decir que estamos como favoritos para ganar la contienda.



¿En su opinión cuál es la prioridad de su municipio?



El desempleo por la contracción económica que vive el municipio; por eso nuestra propuesta consiste en apalancar programas en los que desarrollamos el tema de producción. Somos grandes productores de ganado gordo y tenemos las herramientas para poder salir adelante de esta crisis económica. También tenemos un gran potencial turístico en el municipio que nos va a permitir reactivarnos.



¿Cuántos candidatos aspiran a la Alcaldía?

Hay siete candidatos a la alcaldía. Pero eso nos permite también decir que la persona a quien más le han caído con afirmaciones injuriosas es a mí. Somos los únicos a los que nos han atacado porque también hay candidatos que salen a las veredas, pero ellos no son feos, el único que me volví feo fui yo.



¿Siente que lo molestan porque va adelante?



Sí, por supuesto esa es una coyuntura particular. A toda hora es un ataque político. Pero, además, es una cosa contradictoria porque cuando yo fui candidato a la Cámara por Cambio Radical, en ese momento me tildaron de paramilitar y ahora resulta que soy el candidato de la guerrilla, entonces yo me pregunto cómo hago para tenerlos contentos.



EL TIEMPO