Candidato: a migrantes venezolanos hay que ponerlos a cumplir la ley

El candidato a la alcaldía de Yopal Luis Eduardo Castro tiene como una de sus propuestas claves de campaña hacer que los venezolanos que lleguen a su municipio cumplan con la ley.



De acuerdo con él, algunos de estos migrantes se han convertido en caldo de cultivos para muchos delitos y por eso es necesario que se tomen algunas medidas. Es partidario de que se construya un hogar de paso con ayuda humanitaria.

El candidato de la ASI asegura que si es elegido alcalde, el migrante que no respete las normas nacionales serán deportado de inmediato.



En el marco de su campaña usted está proponiendo que haya una regularización de lo que tiene que ver con los venezolanos que están en Yopal ¿De qué se trata?

Mire, yo consulté a la gente tomándome un tinto, hablando con la ciudadanía y a partir de eso definí mi programa de gobierno y el primer punto tiene que ver con la seguridad y en ese tema de la inseguridad buena parte de la responsabilidad está recayendo sobre los ciudadanos del vecino país y hay que ser claros que no son todos, pero si es un caldo de cultivo para diferentes delitos.

Es un tema muy complicado porque están en los parques, por qué están afectando el comercio.



¿Y qué es lo que usted ha dicho sobre este asunto?

Yo lo que dicho es que me amparo en el 315, atribuciones del alcalde, en el que se establece que es su responsabilidad garantizar el orden público. Eso quiere decir que venezolano que se quede, porque no todos son malos, debe quedarse en el marco de la ley, porque aquí a un empleado que no le paguen lo correcto puede ir a demandar y la ley obliga a pagar, y le pongo otros ejemplos, si a un niño lo sacan a pedir monedas, el padre puede perder la patria potestad; si hacen una necesidad fisiológica en un lugar público le pueden poner un comparendo.

Pero aquí pareciera que los venezolanos pueden hacer lo que se les dé la gana y nosotros solo mirando como están cogiendo de baños públicos los colegios.



¿Y que va pasar con los venezolanos que se quieran quedar?

Se tendrán que someter a la ley



¿Qué haya un control sobre los venezolanos que se quedan en Yopal?

Totalmente de acuerdo y la Constitución me da las herramientas para garantizar el orden público.



¿Y que va pasar con el venezolano que viole la ley?

Hay que deportarlos inmediatamente. El punto es muy simple: venezolano que se quede en Yopal tiene que estar sujeto a la ley, porque no todos son malos, hay gente que de verdad quiere venir a trabajar.



¿Cuántos venezolanos hay en Yopal?

Unos 13,000, aunque no hay un dato preciso. El problema es que aunque el actual alcalde ha tratado de hacer cosas bien, le ha faltado más autoridad para ponerle solución al problema.



¿Es decir, si usted es alcalde sólo aceptaría en la ciudad a los que respeten la ley?

Si señor, los demás se van, porque es que aquí tenemos un inconveniente y es que los que llegan a trabajar están compitiendo con nuestra mano de obra, a lo que se suma otro problema y es que sacan el circulante de la ciudad por qué ellos de lo que se ganan cogen el 80% para enviarlo a Venezuela y eso es algo que nos perjudica muchísimo. Además, ellos están trabajando mucho más barato y eso afecta nuestra mano de obra. ​

¿Cuánto se gana un venezolano pidiendo plata en la calle?

En promedio unos 30.000 pesos diarios, de los cuales mandan unos 20.000 para Venezuela. Y usted entenderá que si hay 13,000, el asunto se complica.



¿Y usted cree que puede solucionar este asunto?

La gente está mamada y ye entendió que necesitan a alguien que tome medidas sobre el tema. Y la gente considera que yo lo puedo hacer, porque hay que ponerle orden a esta situación, por eso mi lema de campaña es ‘gobierno con autoridad’.



¿Pero cuál sería su solución?

Hay que construir un albergue paso a la salida de Yopal para atender la parte humanitaria de esos extranjeros, como es la comida, un sitio descanso, un par de zapatos y una atención médica, pero que continúe su camino. Creo que nuestra responsabilidad es esa. No hay ningún problema con el que cumpla la ley.



¿Si ustedes elegido alcalde, además del tema de los venezolanos que más está proponiendo?

Hay que darle orden a la casa, mejorar la imagen institucional, hay que hacer una planeación de la ciudad para los próximos 50 años y para ello pensamos en darle un plan maestro de acueducto y alcantarillado, mejoras en los servicios públicos, adecuar un malecón sobre el río Cravo Sur y hacerle mucho énfasis al sector turístico.