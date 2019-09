Ante amenazas, candidato se volvió Youtuber para hacer campaña

John Alexis Caicedo, es el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Fortul, en Arauca. Pero cuando falta un poco más de un mes para las elecciones, él asegura que no ha podido ir a hacer campaña a su municipio ante la amenazas existentes de parte de los grupos ilegales.

Su campaña la hace a través de las redes sociales y por eso dice que se ha convertido en un youtuber para poder llegarles a los fortuleños con sus propuestas



¿Cuáles son las dificultades que tiene para hacer campaña en este momento?

Mi gran dificultad es que la unidad Nacional de Protección me asignó un esquema de seguridad con dos hombres y una camioneta tipo Duster convencional. Un vehículo que no me brinda las garantías para poder entrar al municipio de Fortul (Arauca) ante la desafortunada complejidad en materia de seguridad que se maneja en esa población.



¿Ese carro no es blindado?

No señor, no es una camioneta blindada, como yo lo esperaba. Estoy a un poco más de 30 días de las elecciones y no he podido hacer presencia en el municipio.



¿No ha hecho campaña en el municipio al que aspira a la alcaldía?

Realmente no he podido.



¿No va por precaución o porque está amenazado?

No he recibido una amenaza directa de ningún grupo al margen de la ley, pero si hay una serie de alertas como un panfleto de las Farc que en días pasados circuló -y que se confirmó su veracidad- en el que se decía que todo líder político en el departamento de Arauca que estuviera por el Centro Democrático era objetivo militar. Y no se puede desconocer el accionar de estos grupos al margen de la ley, que tienen una injerencia muy fuerte en el departamento.



¿En Fortul nadie puede hacer campaña?

Sí, hay candidatos del Partido liberal y del partido Verde que se pueden mover como pez en el agua por todo el territorio del municipio. Pero yo solo he podido ir tres veces en esta campaña: una vez fui acompañado nuestro representante a la Cámara, para lo cual se estableció todo un esquema de seguridad; el día de mi inscripción también fui, pero en medio de un fuerte esquema de seguridad, y el domingo pasado estuve acompañado del candidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático. Pero para que usted dimensione esto, en el despliegue del esquema de seguridad para nuestra visita un soldado sufrió un atentado y resultó herido

¿Entonces usted siente que no hay condiciones para hacer campaña?.

Las condiciones para que un candidato el Centro Democrático haga campaña aquí son muy precarias. Como le dije, no puedo hacer campaña allá, toca hacerla a través de las redes sociales. Al comienzo no tenía mucha idea de esto, pero ahora prácticamente me he convertido en Youtuber



¿Entonces hace una campaña por redes sociales?

La estoy haciendo por de sociales. Por eso me ha tocado estudiar mucho el tema de redes sociales, tengo listas de difusión en las que estoy hablando permanentemente con los seguidores, replicando mi mensaje, exponiendo mi programa de gobierno.

También acudo a la radio, para decirles que me acompañen, para contarles que estoy asediado, que estoy avalado por un partido que no le jala la corrupción, un partido que busca es el establecimiento de la institucionalidad y que por esa razón estoy de esa manera.



¿Explíqueme como hace su campaña?

Yo tengo mi perfil político en Facebook en el que tengo mi Fan Page (sección dentro de esa red social), donde madrugo todas las mañanas enviar un mensaje. Ahí explico mi programa de gobierno. Por eso antes de salir de mi apartamento promuevo mi campaña por todas las redes sociales. De ahí salgo a reunirme con la gente. Me muevo por todas las redes sociales.



¿Eso quiere decir que usted no puede ir hacer campaña pero la gente lo va a buscar?

Sí, la gente viene Saravena a buscarme. Hay que entender que yo no soy un candidato que pueda ir a las veredas a charlar con la gente, a escuchar sus necesidades sino que ellos vienen, con mucho temor, con mucho miedo

¿Quién es John Alexis Caicedo?.

John Alexis Caicedo Lucumí es un joven araucano que nació en la vereda Los Chorros, en el municipio Arauquita, en el seno de un hogar cristiano. Mi mamá era pastora de la iglesia cuadrangular y partera. Yo hice la primaria en esa vereda y el bachillerato en Fortul. Soy comunicador social periodista de la universidad Cooperativa y tuve la oportunidad de trabajar como escolta durante 10 años, con políticos de la región, pero en Congreso



¿Que le está proponiendo es que a la gente Fortul?

Deseo llevar la sede del Sena al municipio, porque quiero que los jóvenes tengan otra mirada, arrebatárselos a los grupos violentos. Lo que quiero llevarle es desarrollo del municipio. Quiero decirles que no soy el enemigo de Fortul, que el enemigo es la falta de oportunidad, la falta de buena educación, de pavimentación. Que el campesino tenga vías que le brinden la posibilidad de poder sacar sus productos, que haya industria, que podamos hablar de alianzas público privadas para generar empleo, para llevar desarrollo.