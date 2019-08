Lío interno en Cambio Radical afectó inscripciones al Concejo de Cali

A la hora de la inscripción ante la Registraduría, la lista de Cambio Radcial se vio en aprietos para cumplir con ese trámite. Pero no solo fue un asunto de documentos, sino de diferencias entre sus directivos.

Uno de los tropiezos empezó cuando el concejal Luis Enrique Gómez Gómez recibió la notificación de que no tendría el aval del partido para participar en las elecciones de octubre y buscar su continuidad en la corporación municipal de Cali.



“Me negaron el aval en Cambio Radical por considerar que soy un concejal incompetente”, anunció Gómez, quien considera que se le violaron sus derechos a someter su nombre a elección popular el próximo 27 de octubre de 2019.



En la plenaria del Concejo, Gómez dijo que así lo habría declarado el senador de la República Carlos Fernando Motoa Solarte ante un medio de comunicación.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio se solidarizó con su compañero del Concejo. “Tales afirmaciones son groseras, no es el trato que se merece un Concejal, más aún cuando a la persona que hace referencia es todo lo contrario”.



Pero la inscripción de la lista de Cambio Radical tuvo sus complicaciones debido a que no estaría cumpliendo con la cuota de mujeres. Eso se produjo con la renuncia de Leidy Jaramillo Franco, Inés María Meneses y Gloria Patricia Rengifo.

Por retiro de aval,concejal Luis Enrique Gómez no será candidato al Concejo por @PCambioRadical “Me negaron el aval en Cambio Radical por considerar q soy un Concejal incompetente”; sostuvo Gómez , señalando al Senador de su partido @senadormotoa d dichas declaraciones pic.twitter.com/ltrrXAZ3xb — mapiaguilars (@mapias15) August 3, 2019

La lista tenía 16 candidatos pero con el retiro de las mujeres quedaron 13 y sólo 3 mujeres



Debido al cierre de las inscripciones ante la Registraduría, Cambio Radical tuvo que reducir el número de miembros masculinos de sus listas a Concejo de Cali y Asamblea del Valle.



El senador Carlos Fernando Motoa, a través de Twitter, escribió: "Quedó superado inconveniente que surgió hoy, último día para modificar inscripción de candidatos, en lista al Concejo de #Cali de @PCambioRadical. Tras renuncias que de mala fe fueron presentadas a última hora, la lista está en firme y cumple con requisitos de Ley".

