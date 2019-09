En Cali, Ospina les saca ventaja a Ortiz y Éder; esto dice la encuesta

Jorge Iván Ospina, con el 34,9 por ciento, abrió una brecha con su inmediato seguidor, Roberto Ortiz, que tiene el 24,8 por ciento. En plata blanca son diez puntos, que a menos de un mes de elecciones le dan una fortaleza innegable.



Esto, según la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica realizada para la alianza de EL TIEMPO y La W, y que muestra en el tercer lugar a Álvaro Alejandro Éder con el 7,1 por ciento. En cuarto lugar está Alexander Durán con 4,3 por ciento y en el quinto, Danis Antonio Rentería con 3,3 por ciento. Los otros cuatro candidatos que figuran en el tarjetón no llegan siquiera al uno por ciento, mientras que el voto en blanco está en la capital del Valle con 17,9 por ciento.



A pesar de tan buenos resultados, Ospina, quien es médico y fue alcalde, senador y presidente del partido Verde, no se declara ganador y dice: “Uno no puede ganar una encuesta para perder las elecciones y, por tanto, debemos conectarnos más con Cali, expresar soluciones a sus problemas, compartir desde la pluralidad y construir una ciudad amada”.

Encuesta de Guarumo y EcoAnalítica realizada para la alianza de EL TIEMPO y La W. Foto: EL TIEMPO

El hoy candidato del partido Verde tiene el respaldo de los partidos Liberal y ‘la U’. El senador Roy Barreras lo respalda “porque apoya la paz y eso no está garantizado con quien ahora es candidato del uribismo”, dice.



El mensaje de Roy es importante para Ospina, quien hace unos días creó un cisma entre sus seguidores por este tema al atacar a Éder con la acusación de que había estado en La Habana dándole “bultos de impunidad a las Farc, eso es escabroso”. Su declaración sorprendió por lo que él mismo hizo un acto de arrepentimiento y recordó que él había sido favorable a una salida negociada con las Farc y por eso votó sí en el plebiscito.

Su situación en el ámbito nacional es atípica porque en el partido Verde se apartó del apoyo inicial de Claudia López, candidata en Bogotá, quien no comparte algunas adhesiones a Ospina.



Por su parte, el candidato Ortiz es conocido como empresario del chance, fue elegido representante en 2010 y no pasó en su intento de llegar al Senado.



“Los dos candidatos que van arriba en las encuestas tienen la mayor recordación y están recogiendo el trabajo en estos meses. Es difícil que esa tendencia cambie, más ahora cuando se notará más lo que han guardado para el remate de campañas. A Ortiz le ha ayudado la aplicación de los partidos que lo rodean, que son juiciosos en sus tareas. Se ha planteado una tercería con Alejandro Éder, pero esa campaña pudo haber arrancado algo tarde”, le dijo a EL TIEMPO José Julián Serrano, de la Dirección de Investigación de la Universidad Autónoma de Occidente.



Sin embargo, para los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero, “sin el apoyo de la maquinaria estatal del alcalde y de la gobernadora, Jorge Iván Ospina no estaría punteando las encuestas; en tanto que Roberto Ortiz está con el respaldo económico de empresarios de los juegos de azar y de grupos como el Centro Democrático”.



CALI

Ficha técnica

Ficha técnica (encuesta aplicada Del 22 al 26 de septiembre de 2019). Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S. Persona jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W. Fuente de financiación: El Tiempo y La W. Objetivo general: preguntas sobre intención de voto. Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, en las ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado, y en el interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación con probabilidad según el número de votantes y hogares por Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones locales 2015 y elecciones de congreso 2018 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son: segmentos por votación para la que se conformaron cinco segmentos y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron puestos de votación distribuidos para las seis ciudades. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas, y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda. Tamaño de la muestra: total personas encuestadas: 4.200, distribuidas así: Bogotá: 1.200, Medellín: 600, Cali: 600, Barranquilla: 600, Cartagena: 600, Bucaramanga: 600. Técnica de recolección: encuesta presencial cara a cara en el hogar de los encuestados. Número encuestadores: 49 encuestadores, 9 supervisores y 2 coordinadores. Fecha de recolección: del 22 al 26 de septiembre de 2019. Personajes por quienes se indagó: remitirse al formulario de recolección. Margen de error: los márgenes de error tienen un 95 % de confianza para incidencias del 50 %. Margen de error: Bogotá, 3,3 %; Medellín, 4,7 %; Cali, 4,7 %; Barranquilla, 4,7 %; Cartagena, 4,5 %; Bucaramanga, 4,5 %. Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Marcos muestrales: municipios Censo de Población Nacional. Preguntas concretas que se formularon: remitirse al formulario de recolección. Estadístico: Gustavo Romero Cruz.