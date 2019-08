Seguridad, el tema que mostró quién es quién para la alcaldía

Aunque los candidatos tuvieron la oportunidad de referirse a diferentes tópicos sobre la situación de la ciudad, el tema de seguridad fue el que encendió los ánimos y en el cual se advirtieron las principales diferencias entre unos y otros.

Según el diagnóstico de Bogotá Cómo Vamos, el 61 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en la ciudad y 43 por ciento no se sienten seguros en el barrio. Andrés Ucrós, de la dirección de seguridad de la Cámara de Comercio, señaló que 41 por ciento de los que han sufrido algún delito han acudido a las autoridades a denunciar y 21 por ciento consideran que la policía presta buen servicio. Cuando los ciudadanos acceden al servicio, el indicador de satisfacción sube al 40 por ciento.

Hollman Morris aprovechó para recriminar al actual gobierno y a Miguel Uribe por, según él, no haberse acabado con el temido Bronx, sino que el fenómeno se trasladó a lugares como el canal de la sexta. Uribe le recordó que no solo se había acabado esa olla, sino con los crímenes que se solían cometer allí, como homicidios, trata de personas y tráfico de armas. “Es muy fácil echar carreta, lo difícil es hacer cosas”, enfatizó.



Carlos Fernando Galán reiteró que será el alcalde de la seguridad y que instalará 5.000 cámaras más en la ciudad. Claudia, tras reiterar que el alcalde debe ser el jefe de la policía y que hará énfasis en la protección a la mujer, le sostuvo que más cámaras no garantizan mayor seguridad si no se sabe hacer inteligencia con ellas.



La tanda de respuestas generó aplausos y comentarios silenciosos. Al final, Galán invitó a “reconocer y corregir” lo que se ha hecho; Claudia, por la misma línea, dijo que tenía el “carácter para corregir lo que va mal”; Miguel llamó a evitar que el populismo frene la ciudad, y Morris prometió una ciudad del primer mundo.

Preguntas claves

1. ¿Cuál es la estrategia que van a utilizar para atacar cadenas delictivas que están operando en la ciudad y están atacando el entorno de los negocios, en particular el tema de hurto de celulares y el del contrabando?



2. El fallo de la Corte Constitucional sobre consumo de alcohol y drogas en espacios públicos agitó el debate en la opinión pública. Hay gobernadores que han tomado decisiones de establecer zonas y horarios para consumo de drogas. La Alcaldía está a punto de expedir un decreto al respecto. ¿Qué van a hacer ustedes frente a ese fallo de la Corte?

Carlos Galán

1. Lo dijo el informe: hay un aumento en el hurto a personas, y estos, que son los hurtos denunciados, son apenas el 41 por ciento. Entonces, la realidad del número de hurtos que ocurren en Bogotá es mucho mayor. Mucha gente no denuncia porque siente que esto no sirve para nada o inclusive que es revictimizada cuando la ponen al lado del delincuente. Tengo una política que se llama 1120, que empieza su implementación el 1.° de enero de 2020 y tiene cinco líneas de acción: la microgerencia, seré el alcalde de la seguridad; analítica de datos y tecnología; acción integral preventiva; crearemos las fuerzas de despliegue rápido e inteligencia y justicia.



2. Sin lugar a dudas, permitir el consumo de drogas en espacios como parques, entornos escolares sería un gravísimo error. No digo que haya que perseguir al consumidor de droga como un delincuente, no, sino que al permitir ese consumo se abre la puerta para que en esos territorios puedan operar eventualmente esos jíbaros y reclutar niños, inclusive ustedes saben que en zonas de Bogotá llegan los jíbaros y les regalan la droga a los niños para inducirlos al consumo y terminen siendo adictos, entonces sería un error hacerlo. Yo creo que hay que garantizarlo, si hay que hacerlo por medio de un decreto del Distrito se hace, o por un acuerdo, se hace, pero en el entorno escolar y espacios públicos como los parques debe impedirse, prohibirse rotundamente el consumo de drogas.

Miguel Uribe

1. Para combatir la cadena delictiva necesitamos perseguir al ladrón, pero también a quien revende los celulares, las bicicletas, y para eso necesitamos inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal. Vamos a traer 3.000 policías que va a pagar el Distrito, pero además necesitamos una nueva cárcel. Hice parte del equipo que acabó con el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, María Paz, las ollas más grandes de Bogotá. Como es de fácil hablar carreta cuando no se ha tenido que asumir un solo costo.



2. Aquí hay alguien que propone pico y placa para los consumidores de droga en el espacio público. Me parece irresponsable y absurdo. Yo me he caracterizado por respetar las decisiones judiciales, pero haré todo lo que sea necesario para garantizar que eso no suceda, porque si bien hay normas, también hay capacidad para que se impulsen proyectos de ley, pero también se saque la reglamentación que permite la Corte Constitucional para garantizar que así sea. Aprovecho para pedirle a la administración, ahora que está en discusión (un decreto sobre el tema), que ojalá sea de la manera más restrictiva porque quienes somos conscientes, que hemos recorrido la ciudad durante tantos años y hemos trabajado por ella, sabemos cómo la permisividad aumenta la delincuencia, la violencia, la inseguridad y especialmente facilita el microtráfico.

Claudia López

1. Sin lugar a dudas, la inseguridad es hoy el tormento de Bogotá. Desafortunadamente, en las dos últimas alcaldías a ninguno de los dos alcaldes le importó liderar este tema. Yo como alcaldesa voy a hacer tres cosas concretas: superar un cuello de botella en la Policía, otro en la justicia y otro en la tecnología. Bogotá hoy tiene poquita policía, pero además, el alcalde Peñalosa la tiene haciendo lo que no le toca, humillando a los ciudadanos, imponiéndoles comparendos y correteando a los vendedores informales. La policía, mientras yo sea alcaldesa, se me va a concentrar en capturar y judicializar atracadores y desmantelar y capturar estructuras criminales.



2. Respeto mucho a la Corte Constitucional, pero si algo no sabe la Corte es comunicar sus decisiones. La Corte lo que hizo fue declarar uno de los ocho artículos de Policía inconstitucional por estar mal escrito. Hay siete normas que prohíben expresamente y salvaguardan a los niños y las familias en parques, espacios públicos y entornos escolares en donde se debe tener libre de alcohol y de drogas, punto, ahí no hay nada que discutir. Hay que hacer cumplir la ley. Hoy tenemos más ollas de las que había antes de intervenir el Bronx, que, insisto, había que intervenir, por supuesto, no era aceptable lo que pasaba ahí, pero había que intervenirlo de manera inteligente, no por hacer show, no por hace bulla, sino para realmente mejorar la seguridad de los bogotanos, y eso no pasó.

Hollman Morris

1. Si hay algo en lo que haya avanzado Bogotá es en la reducción de homicidios como nunca antes. Empezó con la administración de Gustavo Petro y siguió con la de Enrique Peñalosa, hay que reconocerlo, pero también nosotros desde una mirada progresista de ciudad le decimos a Bogotá y le decimos al país que la mejor política de seguridad es la inversión social, es educación, inversión e intervención en los sectores populares. Vamos a recoger nuevamente el programa jóvenes en paz, pero ya no en 10.000 sino en 20.000 jóvenes, porque como lo demostraba el estudio, son jóvenes victimarios, pero también son nuestros jóvenes las víctimas. Vamos a recogerlos y les vamos a decir: vengan los ponemos a trabajar, los ponemos a estudiar y le pagamos por eso. El microtráfico es el gran enemigo de los jóvenes y de la seguridad en Bogotá.



2. En el caso de la Corte yo también soy amigo de respetar lo que dice la Corte Constitucional y aquí el tema para nosotros es educación. Educación en el barrio, mesas de trabajo en el barrio con el consumidor, con la familia, con la Policía. En los sectores populares de nuestra ciudad abrir casas para que los jóvenes que están consumiendo droga puedan iniciar allí un camino de rehabilitación. Nuestros jóvenes de los sectores populares no tienen la posibilidad de pagar un terapeuta o de pagar una clínica de reposo.

