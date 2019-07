Otro día de pullas en la campaña por la Alcaldía de Bogotá

El martes fue otro día de agite político en la ciudad. Aunque se daba por descontado que el exalcalde Gustavo Petro apoyaría en algún momento la candidatura de Claudia López a la alcaldía, el senador de Colombia Humana, vía Twitter, fue tajante: “Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 23 de julio de 2019

Con esa declaración parecía sentenciar que su opción no es la aspirante del Partido Verde y que ahora, según sus propios copartidarios, extendería su respaldo al polémico concejal Hollman Morris.



La reacción de Petro obedece a un trino en el que López ratificó su postura frente al tema: “¡No voy a tumbar los avances del metro solo porque lo hizo mi contradictor! Yo no voy a repetir lo que hizo Peñalosa, eso no es responsable con Bogotá. Hay que completar el medio metro que nos deja este Alcalde y lo llevaré hasta Suba y Engativá”.

¡No voy a tumbar los avances del metro solo porque lo hizo mi contradictor! Yo no voy a repetir lo que hizo Peñalosa, eso no es responsable con Bogotá.



— Claudia López (@ClaudiaLopez) 23 de julio de 2019

Así quedó contemplado en el acuerdo entre fuerzas de izquierda y movimientos alternativos que proclamaron a López como su candidata. Entre ellos, Celio Nieves, del Polo; Luis Ernesto Gómez, de Activistas, y Jorge Rojas, curiosamente defensor de la Colombia Humana.



En el documento que sustenta ese acuerdo político se dijo que la coalición se la jugaría por el metro pesado. “Se requiere que la primera línea del metro pesado sea de alta capacidad, como siempre se planeó durante 50 años, empiece en el suroccidente, en Bosa y Kennedy, pase por el oriente y el centro y llegue hasta Engativá y Suba” y que “la nueva administración fruto de este acuerdo siempre será respetuosa de la ley y los contratos públicos firmados, y en ningún caso perjudicará ni retrasará las soluciones de movilidad que necesita con urgencia Bogotá, incluido el metro”.



En el debate de este martes terció también el candidato de centro, Carlos Fernando Galán, que respondió a declaraciones de López sobre su postura política.



La candidata de los verdes dijo en La W que Galán “era un pusilánime” y que se “acomodaba a los poderosos”.



“Nuestra ciudad sufre de agresividad. Como candidata (López) debería entender que es irresponsable confundir tener carácter con ser agresivo e insultar. Lo último que Bogotá necesita es un alcalde agresivo”, dijo Galán.

BOGOTÁ