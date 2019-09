Las claves del cerrado duelo por la alcaldía de Bogotá

Con una intención de voto de 25,8 y 25,7 por ciento por los candidatos Claudia López (Alianza Verde) y Carlos Fernando Galán (Bogotá para la gente), se avizora un duelo cerrado en la carrera por la alcaldía de Bogotá, a menos de un mes de las elecciones del 27 de octubre.



Las cifras corresponden a la última encuesta de las firmas Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S., en alianza con EL TIEMPO y La W, que consultó cara a cara a 1.200 personas mayores de 18 años entre el 22 y el 26 de septiembre.

Nada está dicho en este duelo por ocupar el segundo cargo de elección popular más importante del país después del Presidente de la República, porque en el tercer lugar de las preferencias está Miguel Uribe (Avancemos) con 20,6 %, que en menos de dos meses ha escalado 6,2 puntos porcentuales, si se comparan los datos con la encuesta aplicada por las mismas firmas entre el 2 y 6 de agosto. En el cuarto lugar se ubica Hollman Morris (Colombia Humana) con 13,6 por ciento.



El que más ha crecido de los cuatro en intención de voto desde comienzos de agosto es Galán, que en ese momento estaba en 17,2 y hoy está 8,5 puntos por encima de esa cifra. Claudia López, en cambio, tiene una tendencia a la baja pues pasó de 28,1 % a 25,8 % entre las dos mediciones.



La comparación muestra que los votantes ya se están alineando con el candidato de sus preferencias, al punto de que el voto en blanco bajó del 24,9 de comienzos de agosto a 9,3. Además, el 87 por ciento respondió que su voto ya está definido y nada lo hará cambiar.



No obstante, el 11 por ciento de los encuestados dijeron que aún podrían cambiar, y eso abre el abanico de las posibilidades. El cabeza a cabeza es apretado, si se tiene en cuenta que el margen de error es de 3,3 por ciento.



No hay que olvidar que dos figuras importantes de esta contienda que podrían inclinar la intención de algunos de los electores son Sergio Fajardo y Antanas Mockus (de Alianza Verde), que por ahora no han ingresado de lleno a la campaña, pero cuya presencia se presume como un hecho para la recta final.



En el caso de la Colombia Humana, que se está dejando contar en estas elecciones, falta ver qué peso podrá tener su máximo líder, Gustavo Petro, si intensifica su acompañamiento al candidato Morris.



Galán, que ha mantenido su independencia, no tiene ninguna figura política a sus espaldas y todo hace pensar que su crecimiento se debe precisamente a que se ha marginado de los partidos tradicionales y ha buscado el favor de la gente.

Lo que pesa la imagen

Galán ganó 13,7 puntos de imagen favorable pues pasó de 34,2 en la primera semana de agosto a 47,9. En este aspecto, el que más creció fue Uribe, que pasó de 19,4 a 36,9, con un total de 17,5 puntos porcentuales adicionales. López se mantuvo con 38,1 y Morris subió cuatro puntos, aunque ocupa el último lugar en favorabilidad.



En esta encuesta, todos los candidatos subieron en imagen desfavorable, pero el que más empeoró fue el candidato de Colombia Humana con 18 puntos, al pasar de 44,7 a 62,7; Claudia López está 6 puntos por encima de la cifra de comienzos de agosto y hoy tiene un 53,4. Galán subió 2,8 y Uribe, 1,7.



Llama la atención que, tarjetón en mano con los cuatro candidatos, se les preguntó a los electores por quién jamás votarían. Aunque el 38,5 por ciento no sabe o no respondió, Morris se llevó el primer lugar con 21,5 %, seguido de Claudia López con 19,2 por ciento.



Después quedaron Uribe con 11,4 % y Galán con 6,8 %, lo que indicaría que es el candidato con menor resistencia entre los votantes. En el crecimiento de la imagen desfavorable podría estar pesando la andanada de recriminaciones entre los candidatos, que pasaron de lanzarse pullas y dardos a los epítetos desobligantes y a los señalamientos, como ocurrió esta semana.



Y, como si fuera poco, también hay una guerra sucia con una serie de falsas informaciones que han comenzado a empañar el debate informado que se ha dado en los medios de comunicación y en la academia.



Un hecho cierto es que la exposición en debates, redes sociales, medios de comunicación y en correrías por los barrios ha permitido que todos los candidatos se den a conocer entre los votantes, y hoy quienes no los conocen oscilan entre el 5,5 y el 15 por ciento.



Galán, que llegó a tener un desconocimiento del 28, hoy está en 9,7; Uribe pasó de 37,5 a 15 y Morris, de 39 a 13,8. El mejor porcentaje es el de López, pues solo el 5,5 dijo no conocerla.

Razones de la intención de voto

La encuesta también mostró que por encima del metro, los partidos que apoyan a los candidatos, los problemas de seguridad, las drogas en los parques, la experiencia, los apellidos o los ancestros, lo que más pesa en el ánimo de los electores a la hora de inclinarse por alguno de los candidatos son los principios y valores, sobre los que habló el 26 % de los consultados.



El segundo tema mencionado fue la honestidad, con el 17 por ciento, y el tercero, la coherencia, con el 11,7 por ciento. Llama la atención que acabar con el consumo de drogas en los parques fue mencionado apenas por el 6,8 por ciento de los encuestados, y la experiencia, por el 7,8.



Esto indicaría que en el voto bogotano pesan más las convicciones propias que los llevan a identificarse con uno y otro candidato que las promesas que puedan estar haciendo en la plaza pública.



Un aspecto interesante de esta encuesta es que el 45 por ciento de quienes respondieron son de estrato 2 y el 32,9 por ciento, de estrato 3, es decir, el 77,9 por ciento de todos los consultados. Y eso es importante porque refleja el sentir de la mayoría de los bogotanos, que son precisamente de esos dos estratos.



Además, el 63,1 por ciento de los encuestados tiene entre 18 y 45 años, donde está la franja más joven de la población, es decir, ahí ya están los electores que han tratado de conquistar movimientos como los de López y Morris, que le apuntan con sus mensajes a esos electores.



Otro tema por valorar es qué tanto afecta al candidato de Avancemos su cercanía con el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. La encuesta mostró que el 64 % de los bogotanos desaprueban la gestión del mandatario y el 31,9 por ciento la aprueban.



Frente a los resultados de la encuesta de la primera semana de agosto, esta última refleja un ciudadano más informado y menos apasionado, como lo muestra el hecho de que la mayoría tiene definido su voto y nada lo hará cambiar.



Quedan 27 días para las elecciones, y de momento es claro que la contienda por la alcaldía está muy cerrada y puede terminar en un voto finish. Claudia y Galán se disputarían la alcaldía, pero Uribe está solo a cinco puntos y viene al alza, con lo que ningún escenario es descartable. Y menos cuando aún falta por ver el efecto de la ‘artillería pesada’ que los candidatos utilizarán en estas últimas semanas de campaña.



El llamado a los ciudadanos es a informarse bien, a consultar los programas de gobierno, a seguir los debates, a escuchar las propuestas, a consultar a medios de comunicación serios con el fin de no replicar noticias falsas ni caer en el juego de la guerra sucia, como ha empezado a suceder en las redes sociales.

Ficha técnica (encuesta aplicada Del 22 al 26 de septiembre de 2019)

Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S. A. S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S. A. S.

Persona jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W.

Fuente de financiación: El Tiempo y La W.

Objetivo general: preguntas sobre intención de voto.

Universo de estudio: hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, en las ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga.

Diseño de la muestra: el diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas.

Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado, y en el interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación con probabilidad según el número de votantes y hogares por Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones locales 2015 y elecciones de congreso 2018 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página web de la Registraduría Nacional.

Los criterios de estratificación considerados son: segmentos por votación para la que se conformaron cinco segmentos y cantidad de votos registrados por puesto de votación.

En esta primera etapa se seleccionaron puestos de votación distribuidos para las seis ciudades.

En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación.

En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas, y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda.

Tamaño de la muestra: total personas encuestadas: 4.200, distribuidas así: Bogotá: 1.200, Medellín: 600, Cali: 600, Barranquilla: 600, Cartagena: 600, Bucaramanga: 600.

Técnica de recolección: encuesta presencial cara a cara en el hogar de los encuestados.

Número encuestadores: 49 encuestadores, 9 supervisores y 2 coordinadores.

Fecha de recolección: del 22 al 26 de septiembre de 2019.

Personajes por quienes se indagó: remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: los márgenes de error tienen un 95 % de confianza para incidencias del 50 %.

Margen de error: Bogotá, 3,3 %; Medellín, 4,7 %; Cali, 4,7 %; Barranquilla, 4,7 %; Cartagena, 4,5 %; Bucaramanga, 4,5 %.

Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga.

Marcos muestrales: municipios Censo de Población Nacional. Preguntas concretas que se formularon: remitirse al formulario de recolección. Estadístico: Gustavo Romero Cruz.

Ficha técnica (encuesta aplicada del 2 al 6 de agosto del 2019)

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Objetivo General: Preguntas sobre intención de voto, percepción de gestión del Presidente y alcaldes.

Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas: Etapa 1: Censo de población nacional, por municipios.

Etapa 2: Planimetría de municipios seleccionados.

Etapa 3: Hogares de manzanas seleccionadas.

Etapa 4: Personas mayores de 18 años en hogar seleccionado.

Tamaño de la Muestra: Total personas encuestados: 3.766.

Técnica de Recolección: Encuesta presencial cara a cara en el hogar de los encuestados.

Número encuestadores: 66 encuestadores, 10 supervisores y 5 coordinadores.

Fecha de Recolección Del 2 al 6 de agosto de 2019.

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: Los márgenes de error tienen un 95% de confianza: el margen para percepción país 2,5% e intención de voto en las 5 ciudades 5%.

Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional. Preguntas concretas que se formularon: Remitirse al formulario de recolección. Estadístico Gustavo Romero Cruz.

REDACCIÓN BOGOTÁ

