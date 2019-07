Centro Democrático y María Andrea Nieto respaldan a Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, candidato por el movimiento Avancemos para la alcaldía de Bogotá, recibió el apoyo total del partido Centro Democrático. Y esto significa una sola cosa: Ángela Garzón se retira como aspirante.

Así, comienzan a definirse los nombres que presentarán su candidatura antes de este 27 julio.

En un trino, el Centro Democrático confirmó la decisión en la mañana de este lunes. "Producto de la evolución del debate político, se produjo un acercamiento con el candidato Miguel Uribe Turbay. Con base en ello, activamos los mecanismos previstos en nuestro partido para garantizar candidaturas sólidas [...], al término de las cuales decidimos que el Centro Democrático respaldará al candidato Miguel Uribe Turbay".

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/UD7ftYbdVr — Centro Democrático (@CeDemocratico) 22 de julio de 2019

La noticia sorprende después de que, hace unas semanas, Miguel Uribe y Ángela Garzón hubieran sellado una alianza y una estrategia para definir un candidato único. Sin embargo, tal mecanismo nunca llegó a anunciarse y, por el contrario, fue el partido de la candidata el que tomó la decisión de respaldar a Uribe.





"Esperamos el apoyo de Ángela Garzón. Ella es una mujer que durante mucho tiempo ha luchado por Bogotá y con la cual esperamos trabajar en esta candidatura", señaló Nubia Martinez, directora del Centro Democrático. Ángela Garzón se pronunciará sobre la decisión de su partido en los próximos minutos. En los últimos días, el ahora candidato de la centro derecha también recibió el apoyo del partido Conservador y del sector cristiano de Colombia Justa Libres.

María Andrea Nieto se adhiere a Miguel Uribe

Este lunes, la exdirectora del SENA también se retiró de la carrera por la Alcaldía de Bogotá.



"Creemos que Miguel Uribe es la persona que está más capacitada y con más viabilidad para ser alcalde. Me uno con la intención de erradicar el maltrato infantil, por un compromiso contra la corrupción y por la creación de más oportunidades de empleo", aseguró Nieto a través de sus redes sociales.

Gracias a todos los que han confiado en nosotros!! Sin egos ni narcisismos políticos!! No podemos elegir a una persona que no haya administrado ni un garaje en su vida. Vamos con @MiguelUribeT a la alcaldia de Bogotá pic.twitter.com/YEpVbpXZLc — ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) 22 de julio de 2019

"Nadie duda de lo que yo propongo. No habrán grandes cambios en los ejes programáticos. Créanme que si hubiese habido cambios de principios no habría llegado esta alianza. Este acuerdo no es porque cambie mis propuestas, es para darle más relevancia", dijo Uribe y añadió que con la adhesión de María Andrea Nieto temas como el maltrato infantil, el emprendimiento y la corrupción, serán temas transversales.



Además, reafirmó su compromiso de trabajo en temas de seguridad, transparencia, educación, salud, desarrollo productivo, mujer y vivienda.



No quiso referirse directamente a un posible apoyo de Carlos Fernando Galán, pero dejó la puerta abierta. "Esperamos que sigan llegando alianzas, hasta el 27 de octubre los estaremos esperando", dijo.

Así, comienzan a definirse los aspirantes para el segundo cargo ejecutivo más importante del país. Esta mañana, Carlos Fernando Galán confirmó su candidatura con firmas. En los próximos minutos, se conocerá el o la candidata de la coalición de partidos alternativos.

BOGOTÁ