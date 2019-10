Indignación entre extranjeros por no poder votar

En el punto de votación de la Universidad Sergio Arbolada, ubicado en la calle 74, entre las carreras 15 y 13, en el norte de Bogotá, ciudadanos de Italia, España, Chile y otros países vivieron una desagradable experiencia al acudir a la cita de hoy con la democracia.



Pese a haber votado allí en elecciones locales pasadas, estas personas se encontraron con la sorpresa de que sus cédulas no aparecían en las planillas de la Registraduría y que, por lo tanto, no podían ejercer su derecho al voto.



Por ley, los extranjeros residentes en Colombia que lleven más de cinco años en el país, se hayan inscrito para votar, tengan una cédula de extranjería vigente y sean mayores de 18 años pueden votar en las elecciones locales, como las de este Domingo. Es decir, participar en la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados de Asambleas y juntas administradoras locales (según sea el caso). Lo que no pueden es votar en las presidenciales ni en las legislativas.



EL TIEMPO pudo constatar que en todo el punto de votación de la Sergio Arboleda solo habían 19 cédulas de extranjería registradas como aptas para votar. Lo cual, según varios extranjeros que suelen votar en este punto, es un cifra “ridícula” frente al número de ciudadanos de otros países que suelen votar allí en las elecciones locales.



“Venimos desde de Chía a votar, soy española, llevó en Colombia 42 años y voté aquí hace cuatro años, pero nos dicen que no podemos votar porque no nos inscribimos de nuevo, lo cual es absurdo, porque no cambiamos de lugar de votación. Y me da mucha tristeza y frustración no poder participar en esta elección”.

Igual le pasó a Roberto Cioci, ciudadano italiano y administrador. “He votado aquí dos veces y esta iba a ser la tercera, y ahora me dicen que no puedo votar porque no aparezco registrado. No entiendo qué pasa, porque nunca vimos ninguna información de que los extranjeros tuviéramos que volver a registrarnos o algo por el estilo, lo cual, si fuera cierto, me parecería algo totalmente ilógico con respecto a la forma en que opera el sistema en Colombia: si estás inscrito en un lugar eso no cambia, a menos que tu mismo te vuelvas a inscribir para poder votar en otro lugar. Es injusto, es ilegal y la Registraduría debería dar explicaciones”.



José Carreira, español y licenciado en filosofía y letras, y otros de los extranjeros residentes en Colombia que tampoco pudo votar, calificó la situación de “indignante” y de “una falta de respeto absoluta con el votante por parte de la Registraduría(…) Nadie nos avisó nada e inconsultamente nos borran de la lista”.



EL TIEMPO buscó una respuesta de las personas de la Registraduría presentes en la mesa de información al elector instalada en el centro de votación de la Sergio Arboleda, pero no tenían claro que era lo que podía estar pasando. Lo que sí confirmaron es que el número de extranjeros que se habían retirado molestos por no poder votar era significativo.



