Hermano de Colmenares será concejal: ‘No quiero ver madres sufriendo’

Hace 9 años, Jorge Luis Colmenares Escobar perdió a su hermano, Luis Andrés, en hechos que aún hoy siguen sin ser esclarecidos totalmente.



Con la intención de velar por la seguridad de los jóvenes y niños bogotanos, después de la tragedia que él y su familia han vivido en este tiempo, Jorge Luis decidió lanzarse al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático y, este domingo, resultó electo: 10.003 votos (0,34% del total).

“Mi foco de trabajo será luchar por las madres: no quiero ver a más madres sufriendo como he visto, durante 9 años, a la mía, ni mucho menos a más padres llorando la pérdida de un ser querido. Seré ese vocero que los padres de familia necesitan”, le dijo a EL TIEMPO.



“Mi labor se centrará en la seguridad de la ciudad bajo tres objetivos: el mejoramiento a partir de las nuevas tecnologías, la lucha frontal contra ambientes hostiles para jóvenes y la creación de oportunidades para jóvenes a partir de la cultura, el arte, el deporte y el emprendimiento”, agregó.

Mi foco de trabajo será luchar por las madres: no quiero ver a más madres sufriendo como he visto, durante 9 años, a la mía FACEBOOK

TWITTER

Colmenares, de 24 años, contó que se siente orgulloso de la campaña que hizo: sin maquinaría, sin dinero, solamente el vos a vos.



“Me siento alegre por ver cómo la ciudadanía me apoyó a mí y a mi causa, y ahora estoy comprometido por trabajar por las familias, por los jóvenes. Seré el concejal que los va a proteger”, señaló.

Preguntado por el triunfo de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá, se mostró un poco decepcionado, pues, “para mí, quien más conocía a Bogotá, quien mejor iba a trabajar era Miguel Uribe Turbay. Tenía la fe que llegara, pero no logró el objetivo”.



No obstante, manifestó que espera que López se focalice en la niñez y en la juventud, y que no tome decisiones que puedan poner en peligro ese grupo poblacional que representa.

Jorge Luis (segundo de izq. a der.), junto con sus padres y su hermano fallecido, Luis Andrés Colmenares. Foto: Instagram Luis Alberto Colmenares @lacolmenaresr

“A la futura a la alcaldesa le haré el control político respectivo en todas las decisiones que tome. Velaré porque se adecue a la protección del nicho que yo quiero respaldar y estaré pendiente de todo lo que haga”, añadió.



Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para sus padres, Luis Alonso Colmenares y Oneida Escobar, quienes le han dado todo su apoyo.



“Sin las oraciones de mi madre y los consejos de mi padre nada sería. Están contentos con mi elección porque saben el hijo que tienen, los valores que me enseñaron y que eso lo voy a replicar en el Concejo de Bogotá”, cerró.



Tendencias EL TIEMPO