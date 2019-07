Petro oficializa apoyo a la candidatura de Morris para la Alcaldía

Gustavo Petro hizo oficial este sábado el apoyo a la candidatura de Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá por la colación 'Colombia Humana UP - Mais'.



La noticia se da después de semanas de suspenso sobre cuál sería el candidato que apoyaría el senador y excandidato presidencial Petro.



A través de su cuenta de Twitter, el líder de Colombia Humana dijo: "Hollman Morris @HOLLMANMORRIS es el candidato de Colombia Humana a la alcaldía de Bogotá. Construir la universidad pública mas grande: la Distrital tendrá 250.000 estudiantes para que toda la juventud bogotana pueda ingresar a la educación superior. Así se hace seguridad y trabajo".

Desde esta mañana, Morris declaró que estaría sobre las 10:30 a.m. en el arco de Corferias para inscribir su candidatura por la coalición. Junto a Hollman Morris estuvo Gustavo Petro y Aída Avella (líder la UP), quienes posaron para una foto en la que salen con los brazos en alto.

Desde el lugar donde se dio la instalación de la candidatura, Morris agradeció a Gustavo Petro por su apoyo. El nuevo candidato también dio pistas sobre cuáles serán sus propuestas para la ciudad: "Llevaremos a Bogotá a un crecimiento del 7% en el PIB. Con inversión social y construcción del Metro Subterráneo aumentará la productividad y el empleo en la capital y los municipios de Cundinamarca", dijo.



El apoyo de Petro se conoce luego del suspenso que produjo el fallido acercamiento entre él y Claudía López, y la negación de su exfórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, para aceptar una eventual candidatura a la Alcaldía.



Robledo dijo que no le interesa, por ahora, ir por la alcaldía de Bogotá. Ella argumentó que es más importante recuperar su curul, que le quitó el Consejo de Estado por doble militancia.



(Noticia de contexto: Petro dice que no va a acompañar a Claudia López a la Alcaldía)



Antes de que fuera oficial el apoyo a Hollman Morris por parte de Petro, Ángela Robledo dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Cero tolerancias con las violencias hacia las mujeres es un principio consagrado en los Estatutos de la Colombia Humana. Quienes firmamos esta carta manifestamos nuestro absoluto rechazo al posible apoyo del movimiento a la candidatura de @HOLLMANMORRIS".



(Lea aquí: Ángela María Robledo le dice no a Petro para ir por alcaldía de Bogotá)

