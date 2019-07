El senador Gustavo Bolívar anuncia que apoyará a Hollman Morris

El senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que afirma que apoyará la candidatura a la Alcaldía de Bogotá del actual concejal y aspirante por el Movimiento Mais, Hollman Morris.



Bolívar es uno de los principales aliados del senador Gustavo Petro, por lo que se cree que esta colectividad se decantó por Morris.

"Queríamos llegar con una sola candidatura, pero teníamos un inamovible: El Metro Subterráneo. Claudia dice que haría el metro sin estudios de Peñalosa. Tenemos un candidato que hará realidad el Metro subterráneo, con más estaciones y más largo.

Vamos con toda por Hollman Morris", trinó el congresista.

Por su parte, Gustavo Petro también se había pronunciado hace pocas horas frente al apoyo a Claudia López, que se daba por descontado, pero que, al parecer, no se se dará.



"Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla", escribió Petro.



