Se desata guerra sucia contra campañas a la Alcaldía de Bogotá

Se desató una guerra sucia en la campaña a la Alcaldía de Bogotá. En redes sociales circulan falsos comunicados que quieren empañar la contienda electoral.



Por un lado uno de los mensajes dice que Carlos Fernando Galán decidió unir esfuerzos con Miguel Uribe Turbay y que se logró un consenso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, información que no es cierta.

También circula otra falsa información donde se dice que Uribe Turbay retira su postulación para apoyar a Galán que tampoco es verdad.



De hecho los dos van hasta el final de las elecciones del 27 de octubre, según lo han expresado en sus redes sociales.

Los dos candidatos se pronunciaron, cada uno por su lado, de cara a las cartas que circulan en redes.



“Eso es completamente falso, mi campaña es independiente, seguirá siendo independiente, llegaremos al 27 de octubre independientes y no vamos a hacer alianzas políticas. Eso es guerra sucia. Ya empezó la guerra sucia, no sé de dónde proviene, no sé con qué intención, pero insisto y ratifico mi decisión inquebrantable de que mi campaña es y será independiente”, dijo Galán.

Esto es ABSOLUTAMENTE FALSO. Quiero dejar claro: NO VAMOS A HACER ALIANZAS POLÍTICAS. Somos una candidatura INDEPENDIENTE y pido a las otras campañas o simpatizantes que frenen la guerra sucia, y a los medios que nos ayuden a aclarar estas noticias falsas. pic.twitter.com/EK3IqFH9Es — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 17, 2019

Entre tanto Miguel Uribe escribió en su cuenta de Twitter: "Esta carta es falsa. Vamos a ir hasta el final. Somos la candidatura que más está creciendo y vamos a ganar".

Esta carta es falsa. Vamos a ir hasta el final. Somos la candidatura que más está creciendo y vamos a ganar.#Avancemos pic.twitter.com/SK5QIuA4q9 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 17, 2019

REDACCIÓN BOGOTÁ