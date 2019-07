¿En Bogotá se repetirá la división de hace ocho años?

Algunos señalan que su hándicap es venir de la administración de Enrique Peñalosa. ¿Está de acuerdo?



No, todo lo contrario, creo que es una gran oportunidad porque Bogotá no puede perder más tiempo ni puede retroceder. Hay que llegar a terminar las obras que están en marcha y hacer muchas más. Haber hecho parte de esta administración me da la oportunidad de ser el candidato que más conoce la ciudad y lo que se está desarrollando. No llegaré a perder tiempo ni a improvisar.

Hay la teoría de que es usted o es el doctor Carlos Fernando Galán. Pero que si llegan divididos, lo más seguro es que gane Claudia López. ¿Acepta esa teoría?



Sin duda seré yo el candidato que pueda impedir que quienes mal gobernaron la ciudad vuelvan a hacerlo. Soy el candidato que más ha crecido en las encuestas. No podemos repetir la historia. Hace unos años, esa división permitió que ganaran la corrupción, el populismo, la negligencia. Por eso, ante el clamor ciudadano de buscar un candidato único, se está generando una gran coalición alrededor de nuestra candidatura.

Pero según las últimas encuestas, el que está de segundo es el doctor Galán…



La última encuesta se hizo antes de que hubiera pasado todo este fenómeno de alianzas, uniones y apoyos. En la última encuesta, Carlos Fernando solo me lleva tres puntos por encima, él salió en 12,7 y yo en 9,7. Eso quiere decir que quienes vienen creciendo somos nosotros.

Hágame un resumen de esos apoyos que usted considera más valiosos...



Primero, está el reconocimiento a las 400.000 personas que firmaron para que yo fuera candidato. Siempre pongo de antemano que ser independiente no implica estar solo, sino tener la capacidad de no tener jefes políticos, sino un relacionamiento transparente con los diferentes sectores políticos.



Pare ahí. ¿El alcalde Enrique Peñalosa no es su jefe político?



Yo no tengo jefes políticos.



¿Qué piensa de que el Partido Liberal, uno de los primeros en apoyarlo, haya escogido, contra su doctrina laica, a una candidata cristiana como cabeza de lista para el Concejo de Bogotá?



El Partido Liberal ha defendido el Estado laico, pero no es aconfesional. Ha sido el mayor defensor de la libertad religiosa en Colombia para abrirles camino a otras confesiones, como el cristianismo evangélico. Fue el Partido Liberal el que lideró en la Constituyente la libertad religiosa en Colombia. Precisamente, la separación entre el Estado y la Iglesia es para darles cabida a otros movimientos confesionales.

¿Significa eso que los cristianos, hoy más o menos divididos entre varios partidos, van a terminar todos en su candidatura?



Pues ya están llegando. El segundo apoyo fue del Partido Conservador, el tercero fue de Colombia Justa Libres, que es el partido cristiano más joven. Y después llegó el Centro Democrático, y, finalmente, el Partido Mira, un partido cristiano que tiene 19 años.



¿Por cuenta de esos apoyos que le están llegando, piensa que esto se definirá entre Miguel Uribe y Claudia López?



Estoy seguro.



¿Cómo convencería al doctor Galán de que se una a usted?



He invitado a Carlos Fernando para que, a través de diferentes mecanismos, busquemos una alianza que garantice tener un candidato que represente el progreso para la ciudad. Desafortunadamente, él ha manifestado que no está de acuerdo con una alianza, lo cual es una lástima porque la división hace ocho años implicó que llegara Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá y con él, todos los problemas que vivió la ciudad durante cuatro años.

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía. Foto: Cortesía

¿Cómo piensa enfrentar el estilo político de Claudia López, que la tiene en este momento con la ventaja en las encuestas?



El alcalde de Bogotá no debe ser el que mejor hable, sino el que mejor pueda gobernar. Soy el candidato que tiene más experiencia ejecutiva en la ciudad. La conozco mejor que ellos y he tenido en ella un desempeño trasparente probado; ejecuté, gestioné y coordiné más de 3 billones de pesos. Tuve más de 2.000 personas a cargo, y no tengo un solo escándalo de corrupción o negligencia. Incluso, entidades como la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Transparencia por Colombia lo han reconocido. He sido coherente y leal, que son valores fundamentales para no engañar a los bogotanos. Y, por supuesto, con trabajo. Quedan tres meses de campaña, a partir de hoy arranca formalmente, y lo que queda claro es que nada está definido. Quien más trabaje, quien más persevere, es quien puede vencer.



El doctor Galán dice que quiere mantener una campaña de centro, que evite la polarización, los insultos, las agresiones. ¿Cómo será el tono de su campaña?



Esta debe ser una campaña sin descalificaciones. Sin insultos. Sin agresiones personales. Sin embargo, debe ser una campaña con posiciones firmes y claras para los bogotanos. Ser decente no implica ser tibio. Y si bien vamos a dar un debate con altura, tendremos posiciones claras y coherentes para que los bogotanos sepan qué esperar y qué es lo que pretendemos para el modelo de ciudad, para el modelo de gobierno y para un modelo de sociedad con principios y valores.

Precisamente, él le critica que usted no haya podido trazar sus límites con la alcaldía de Peñalosa. ¿Debería hacerlo o es una petición injusta?



Ser leal y coherente no implica que no pueda estar en desacuerdo. Y eso implica que si bien reconozco que soy el mejor garante para continuar las 2.500 obras, las 70 obras viales, los 9 megaproyectos, soy también, gracias a la experiencia que tuve, el que puede garantizar que muy rápidamente se corrija o se mejore lo necesario y se haga lo que quedó faltando. A diferencia de los otros candidatos que plantean continuar lo bueno y corregir lo malo, ellos llegan a comenzar de cero o a aprender, lo que va a implicar perder mucho tiempo para los bogotanos. En mi caso, no voy a perder tiempo, porque ya sé dónde tengo las prioridades.



¿Qué quedó faltando?



En primer lugar, la comunicación y la conexión con los ciudadanos. Es claro que queda una deuda de esta administración, de tener una mayor cercanía. Son muchas las cosas que se están haciendo, pero por falta de una comunicación asertiva y una cercanía con los bogotanos no hubo ni apropiación ni legitimidad alrededor de las obras. Segundo, es importante resaltar que esta administración tuvo que llegar a poner la casa en orden, a corregir los errores del pasado, y en ese sentido, hay muchas cosas que no se alcanzaron a hacer por falta de tiempo.



¿Como cuáles?



Por ejemplo, culminar la etapa de implementación del SITP, que ya hoy está renegociada y abierta la licitación. Reducir los colados en TransMilenio, en lo que si bien fue mucho lo que se avanzó, no se logró disminuir en la proporción necesaria. En materia de salud, se construyeron los centros de atención prioritaria, pero falta hacer realidad los hospitales, y, adicionalmente, seguir reduciendo el tiempo de espera en las citas. Nadie más que una persona que conozca de primera mano, y que tenga la experiencia, puede llegar a tomar decisiones inmediatas.

¿Piensa que es el único de los tres capaz de encargarse de lo urgente?



Veo que los demás candidatos caen en lugares comunes y asumen que lo popular es lo que va bien y lo impopular es lo que va mal, y eso lo que va a implicar es una serie de errores en la administración que nos van a condenar a perder tiempo, esfuerzo y, por supuesto, plata a los bogotanos. Hoy más que nunca tenemos que recordar lo que han significado los gobiernos populistas, los gobiernos irresponsables en Bogotá y en la región. Es fácil criticar y es fácil proponer, pero es muy difícil hacer. Soy el único candidato que, además de proponer, puedo mostrar resultados. Cómo es de fácil hablar de transparencia y de lucha contra la corrupción cuando no se ha administrado un peso público.



Cuando hace énfasis en su experiencia, ¿a quién le está lanzando la indirecta? ¿A Claudia López?



Claudia tuvo un paso muy corto por la administración distrital, con Enrique Peñalosa hace veinte años, y no le fue bien. Incluso tuvo una sanción por detrimento patrimonial. Y claro que esa falta de experiencia es muy grave para Bogotá, porque hoy no necesitamos políticos elocuentes, necesitamos gerentes transparentes. Y es eso lo que yo les ofrezco.



¿Usted es de los que le critican a Claudia López su incoherencia?



La incoherencia de Claudia López sin duda pone en riesgo el futuro de Bogotá. Genera desconfianza e incertidumbre. Los bogotanos no sabemos qué esperar de una persona que cambia de posición con tanta frecuencia y con tanta facilidad, y especialmente por conveniencia. Eso pone en riesgo, como ya lo ha hecho, el futuro del metro, la construcción de los hospitales, sacar adelante los proyectos que exigen decisiones responsables y difíciles. Y también agregaría que en este caso Bogotá necesita un alcalde que tenga soluciones para los problemas, no discursos para ellos.

Claudia López Foto: EL TIEMPO

Pero si no hay unidad, esa fórmula se ve muy ganadora…



Unidos somos imparables, y con la transformación que Bogotá está viviendo y que tenemos que seguir y mejorar, Bogotá es imparable. La necesidad que tenemos es la de no permitir que lleguen personas con la incoherencia, con la falta de capacidad, con la falta de experiencia, a ponerle freno de mano a la ciudad. No podemos retroceder.



Por eso le insisto. Claudia ya se unió con quienes se podría unir, pero usted y el doctor Galán continúan divididos y no parece que vaya a haber una alianza...



En este caso he sido yo el candidato que ha convocado la unión y quien está recibiendo el apoyo de diferentes sectores. Lo que los bogotanos pedían a gritos lo estamos logrando, nos estamos uniendo. Había un sector muy grande que no había tomado una decisión, y con lo que ha sucedido en las últimas semanas, demostramos que sí es posible poner por encima de los intereses particulares el futuro de la ciudad. Esta unión que hemos generado representa no una coalición ideológica, representa una coalición que quiere dejar atrás la polarización, que quiere reivindicar la necesidad de tener un gerente transparente en el cargo como alcalde, para hacer un relevo generacional, para construir sobre lo construido. Eso es lo que implica esta unión.



¿De su lado, entonces, la unión con Galán ya no es posible?



Ya hice muchos esfuerzos para convocar a Carlos Fernando, y él públicamente ha tomado la decisión de no aceptar. Entonces, llegó la hora de ir hasta el final para demostrar que somos la opción viable, y no solo la viable, sino la opción más completa, con un programa ambicioso, pero posible.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO