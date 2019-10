Galán puntea con 30,5 %, y empatan Claudia, 24,8 %, y Uribe, 24,1 %

La campaña por la alcaldía de Bogotá, uno de los cargos de elección popular más importantes del país, sigue luciendo pareja a tres días de los comicios.



Los resultados de la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para EL TIEMPO y W radio, dados a conocer este miércoles, generaron optimismo en algunas de ellas y alertas en otras.

El estudio, hecho entre 1.200 personas y con un margen de error de 3,3 por ciento, pone a Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente, en la punta con 30,5 por ciento del favor ciudadano, seguido por Claudia López, de Alianza Verde, con 24,8.



Sin embargo, una de las sorpresas de estos resultados es el repunte de Miguel Uribe, del movimiento Avancemos, que con un 24,1 por ciento iguala a López y amenaza con desalojarla del segundo lugar, de mantenerse su tendencia ascendente.



Galán consigue una ventaja de seis puntos fruto en buena medida de mantener un discurso coherente de no polarización. Ha aprovechado la disputa que se da en la izquierda y centroizquierda para arañar votos importantes y ha preferido la prudencia al triunfalismo.



“Somos los primeros, pero faltan tres días para las elecciones, no nos podemos confiar; esto sigue apretado y tenemos que trabajar hasta el último día del último minuto”, le dijo este miércoles a EL TIEMPO.



Claudia López se mantiene en sus números respecto a la misma encuesta del pasado 29 de septiembre. Pero cabe señalar que la muestra no alcanzó a recoger la reacción de la gente a los respaldos recibidos por la aspirante esta semana, como los de Antanas Mockus y Sergio Fajardo.



Y si bien sus programas hacen énfasis en la mujer, los trenes regionales y el medio ambiente, no cesa su conflicto con el exalcalde Gustavo Petro, de quien este miércoles dijo, a propósito del metro para Bogotá, en una entrevista para Semana, que el exmandatario trató de chantajearla con este tema.



“Yo en la vida no me he dejado chantajear ni de narcos ni de ‘parapolíticos’ ni de los que me han tratado de asesinar, y ahora mucho menos de Gustavo Petro”, con lo que la posibilidad de un acercamiento de última hora está prácticamente descartado.

A Uribe lo ha favorecido su decisión de no dar el brazo a torcer, del apoyo importante de las iglesias cristianas –que además de votos tienen disciplina–, de no tener rivales en ese lado del espectro político y muy seguramente el hacer suya la causa del metro, comoquiera que, como funcionario de la Alcaldía, estuvo en los arranques del mismo.



Morris, la ficha clave de la Colombia Humana de Petro, se estanca con un 12,2 %, según la encuesta, pero él asegura que el verdadero resultado se verá el 27 de octubre, que es, a su juicio, cuando se produce la “encuesta de los afectos, la encuesta de la calle y del hastío de la gente con el modelo peñalosista”, señaló.

Guarumo y EcoAnalítica también midieron la imagen favorable de los aspirantes, que ayuda a explicar en parte lo que está sucediendo. Galán es el candidato con mejor imagen (59,3 %), mientras que López, Uribe y Morris tienen una imagen desfavorable que roza el 60 por ciento.



Los resultados reflejan una ventaja de Galán, es cierto, pero el juego sigue abierto para los punteros y ahora vienen los debates televisivos, nuevos respaldos que se conocerán en las próximas horas y la elección decisiva del fin de semana.



Posibilidades de más alianzas, difícil, a no ser que ocurra algo inesperado. Por ahora, como lo dijo alguna vez López, los candidatos están en manos de los bogotanos, y en Bogotá, según la estadística, uno de cada cuatro electores toma su decisión entre la casa y la mesa de votación.



La campaña en Bogotá sigue apretada.

El horizonte se despeja en Medellín y Barranquilla

Una encuesta es una fotografía de un instante. La más reciente –de las firmas Guarumo y EcoAnalítica para EL TIEMPO y La W– muestra una ventaja de los candidatos Jaime Pumarejo y Alfredo Ramos en las alcaldías de Barranquilla y Medellín, respectivamente.



La medición fue hecha de manera presencial, con tarjetón en mano y muestra que ambos aspirantes sacaron una brecha importante sobre sus competidores en cada ciudad.



En Medellín, por ejemplo, Ramos le lleva una ventaja de 18 puntos en intención de voto al segundo y 34 al tercero. Una distancia difícil –aunque no imposible– de recortar a 4 días de elecciones y con un margen de error de apenas 3,8 %.



Los tres primeros puestos son Alfredo Ramos 46,8 %; Daniel Quintero Calle 28,2 %; y Luis Santiago Gómez Barrera, 12,9 %.



La distancia es sideral en el caso de Barranquilla, donde el aspirante, aupado por la casa Char y casi todos los partidos políticos, tiene una ventaja de 51 puntos sobre el segundo y casi 60 al tercero. La intención de voto es la siguiente: Jaime Alberto Pumarejo, 65,2 %; Antonio Eduardo Bohórquez, 14,7 %; Rafael Segundo Sánchez, 6,3 %; y Diógenes José Rosero, 5,1 %. Un 7,5 % tiene la intención de votar en blanco.



En Cali, en cambio, en panorama luce más ajustado aunque, según la encuesta, los ciudadanos ya se han decantado por dos candidatos.



La intención de voto en la capital del Valle es encabezada por Jorge Iván Ospina, 38,5 %; y Roberto Ortiz Ureña, 29,7 %. En un tercer puesto está Álvaro Alejandro Eder, 13,6 %; y luego Danis Antonio Rentería Chalá, 4,3 %. El voto en blanco muestra un 8,6 %.



Ospina abrió un espacio de ocho puntos en medio de dos situaciones que coparon buena parte de la discusión en la ciudad. Un llamado ante la justicia por un hecho de supuesta corrupción ocurrido hace casi una década, que él interpretó como una persecución que lo llevó a una breve huelga de hambre.



En Bucaramanga parece evidente el ingreso a la campaña del renunciado alcalde Rodolfo Hernández. Precisamente abandonó su cargo cuando las autoridades electorales lo investigaban por un presunto favorecimiento al candidato Juan Carlos Cárdenas. Para ese momento, hace un par de meses, Cárdenas apenas figuraba entre los siete candidatos. El muy controvertido pero igual popular exalcalde se convirtió en su más libre defensor en la campaña. Hoy ya figura de primero, con un 33,1 % en la intención de voto.



Le siguen Claudia Lucero López, 25,4 %; Fredy Antonio Anaya, 12,1 %; y Jaime Andrés Beltrán, 11,2 %.



Mientras que en Cartagena la intención de voto está así: William García Tirado, 32,7 %; William Jorge Dau Chamatt, 20,5 %, y Yolanda Wong, 15,1 %. Todo indica que uno de los William será el alcalde de la Heroica.

Ficha técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.

​Persona Jurídica que la encomendó: El Tiempo y La W

Fuente de Financiación: El Tiempo y La W

Objetivo General: Preguntas sobre intención de voto y percepción del Gobierno.

Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

​Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple(MAS) en las cuatro etapas. Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y al interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación con probabilidad según el número de votantes y hogares por Muestreo Aleatorio Simple (MAS), el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones locales 2015 y elecciones de congreso 2018 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página Web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son, segmentos por votación para la que se conformaron cinco segmentos y cantidad de votos registrados por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron puestos de votación distribuidos para los municipios. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se

seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda.

Tamaño de la Muestra: Total personas encuestados: 5.515 distribuidas así:

Bogotá: 1.200, Medellín: 900, Cali: 600, Barranquilla: 600, Cartagena:

600 , Bucaramanga: 600 y 1.015 distribuidas en los demás municipios.

Técnica de Recolección:Encuesta presencial cara a cara en el hogar de los encuestados.

Número encuestadores: 62 encuestadores, supervisores y 5 coordinadores.

​Fecha de Recolección: Del 16 al 20 de octubre de 2019

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: Los márgenes de error tienen un 95% de confianza para incidencias del 50%. Margen de error para percepción país 2,5% e intención de voto en:

Bogotá́: 3,3%, Medellín: 3,8%, Cali: 4,7%, Barranquilla: 4,7%, Cartagena:4,5%, Bucaramanga: 4,5%

Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga,

Cali, Cartagena, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional

Preguntas concretas que se formularon: Remitirse al formulario de recolección

Estadístico: Gustavo Romero Cruz.

