'Que no quepan dudas: hoy en Bogotá ganó el cambio': Claudia López

Un llamado a terminar la polarización, a buscar la unidad y a avanzar hacia un cambio profundo en Bogotá, hizo en su discurso de triunfo la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López.



En medio de vítores de sus seguidores, y acompañada por los senadores Antanas Mockus y Jorge Enrique Robledo y de su esposa Angélica Lozano, López invitó a sus contrincantes a aportar en su nuevo gobierno, que comenzará el 1 de enero de 2020.

"Hoy por fin ganamos. Hoy era el día de las niñas, hoy era el día de los jóvenes, hoy era el día de las mujeres, hoy era el día de las familias hechas a pulso, como la suya, como la mía. Sabíamos, siempre supimos que solo si nos uníamos podíamos ganar y así lo hicimos", dijo.



Aseguró que "vamos a unir a Bogotá, vamos a hacer un gobierno para todos. Bogotá no queda herida ni dividida, escogió una historia de vida, una trayectoria y un tipo de liderazgo para gobernar para bien de todos y todas".



También envió un mensaje a la actual administración, encabezada por Enrique Peñalosa al asegurar que "tengo la humildad de reconocer y continuar lo que va bien" pero dejó claro que la ciudad hoy votó por un cambio profundo en muchas políticas actuales.



"Hoy Bogotá votó por un transporte basado en metro y no en TransMilenio. Un sistema multimodal que además de sacarnos del trancón nos saque de la contaminación. Hoy Bogotá votó para recuperar su seguridad, derrotar la impunidad, para que la Alcaldía vuelva a escuchar a la ciudadanía con respeto. Hoy Bogotá votó por que se respete la (reserva) Van der Hamen, los humedales y los páramos".



También consideró que su triunfo es una derrota a las castas políticas y a los barones electorales tradicionales: "Hoy Bogotá eligió por primera vez en su historia, pero no será la última, a una mujer, hija de una maestra y un boyacense humildes. Hoy, una mujer humilde y diversa gana por primera vez el segundo cargo de elección popular más importante del país".



"Hoy Bogotá votó para derrotar el machismo y la homofobia. Que no quepan dudas: el cambio y la igualdad son imparables", reiteró emocionada.

Llamados a sus contendores

A Carlos Fernando Galán le recordó que honrará los principios de su padre, el líder liberal asesinado Luis Carlos Galán: "Él sabe que he honrado el legado de su padre, nunca he transigido a las maquinarias y arriesgaría toda mi vida para proteger el voto libre de los colombianos de la voracidad de unas minorías poderosas otrora invencibles".



A Miguel Uribe le pidió alejarse del apoyo de las maquinarias. "Tu futuro está alejado de los supuestos apoyos que tenías y que seas parte de tu generación, la de la transparencia, el dialogo, el desarrollo ambiental y socIoeconómico sostenible".



Y a Holman Morris, quien en su discurso se declaró en independencia y oposición, le recordó que "es más lo que nos une que lo que nos separa. Holman y sus electores saben que con nuestro gobierno sus causas de vida están salvaguardadas y representadas: la política del amor, el transporte multimodal basado en una red de metro y la educación gratuita. Ellos saben que la política de la paz será prioridad en nuestro gobierno, que no quepan dudas, hoy en Bogotá ganó el cambio".



Y recordó que el Partido Verde no solo ganó la Alcaldía, sino que es mayoría en el Concejo y en las Juntas Administradoras Locales. "Hoy demostrado que unidos no solo ganamos, sino que cambiamos la historia", dijo al finalizar.



REDACCION ELTIEMPO.COM