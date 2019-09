Encuestas le ponen picante al duelo por la Alcaldía de Bogotá

Faltan menos de cincuenta días para las elecciones locales y en Bogotá no es muy claro aún quién sucederá a Enrique Peñalosa. Hace unos meses, la sobrada ventaja de Claudia López (Alianza Verde) la puso como la gran favorita. Pero a la luz de los más recientes sondeos, su descenso en las intenciones de voto es notorio. De los cuatro en contienda, es la única que pierde puntos, mientras sus contrincantes suben y le acortan ventaja.

La confirmación de lo anterior llegó por cuenta de Guarumo e Invamer Gallup, las dos encuestadoras que dieron a conocer sus resultados en la última semana: Claudia López cae, Galán crece, pero no como se esperaba; Morris se mantiene y Miguel Uribe es quien más sube. Lo de López puede deberse a que ya tocó el techo de las preferencias o porque ha eludido debates clave, como el de los jóvenes, o por lo que muchos le cuestionan: su temperamento explosivo. Pero también ha pesado el factor Petro, que está entregado a la campaña de Morris y le ha quitado puntos importantes a la aspirante ‘verde’.

En el caso de Galán, si bien ha estado entorno a los 20 puntos, se esperaba que a estas alturas estuviera más cerca de López. No ha sido así, lo cual puede tener origen, inicialmente, en que por más independiente que se quiera ser, el apoyo de fuerzas políticas es necesario. O que el discurso de no pelear se agotó. Si bien la gente cree que esa debe ser la actitud después de una década de polarización política, a menos de dos meses de campaña esa retórica empieza a desvanecerse, la gente ya la entronizó y ahora quiere ideas concretas.

Morris, que representa la izquierda (es la base del petrismo puro), en el último mes subió varios puntos. Y esto, a pesar de los duros cuestionamientos en contra en varios frentes. En la de Invamer sube ocho puntos. Pero su apoyo se debe sobre todo al respaldo del exalcalde y, por ende, también podría encontrar techo.



Mientras tanto, Miguel Uribe, empata a Galán, se aleja de Morris y ahora le acorta distancia a Claudia. Solo en la de Invamer sube 17 puntos. El apoyo de los partidos y los cristianos empieza a notarse, es verdad, pero también gana reconocimiento porque luce más consistente en los debates y porque a Peñalosa las encuestas comienzan a favorecerlo. Su talón de Aquiles es la imagen desfavorable.



Todo esto ha causado agitación en las campañas. Algunos posan triunfalistas con los puntos de más obtenidos, mientras Claudia endurece su discurso contra su rivales. ¿Qué hacer? A primera vista la ecuación se ve simple: Claudia debería terminar aceptando a Petro para recibir el empujón que necesita y ganar –a costa de Hollman– la alcaldía de forma holgada. Y Galán y Miguel, por su parte, sumar fuerzas para que uno de los dos sea una opción real de poder. Así, la campaña se volvería más interesante y estarían en contienda las dos vertientes que hoy dominan la escena política de la ciudad. Simple.



Pero la realidad no es tan romántica ni tan simplista. La unión entre Claudia y Petro, que para algunos no está descartada, tendría un costo político para ella. Si a la exsenadora le acaban de recordar su reversazo con el tema del “torcido de Cristo”, qué decir de lo que le espera si después de tanto rifirrafe y tanto tono desobligante entre ella y Petro, decide aceptar la ayuda del exalcalde. También le recordarán que ese apoyo debe incluir a Hollman y a su gente, por más denuncia de violencia doméstica que tenga. Para usar un término que se hizo popular en el país: ¿se tragará la candidata semejante ‘sapo’? En política nada se descarta y nada debe extrañar, pero conociendo a la aspirante, la respuesta será un rotundo no.



Por los lados del centro y la derecha, las cosas son parecidas. Allí no hay agresiones verbales fuertes ni epítetos desobligantes, más bien coincidencias en temas claves. Pero, en cambio, reinan el ego político y el orgullo juvenil. Ninguno de los dos aspirantes, Galán y Uribe, están dispuestos a ceder, y menos cuando aparecen empatados. ¿Quién estaría dispuesto a dar el primer paso? Aun si Galán estuviera por debajo de Miguel, eso sería prácticamente imposible, el primero lo ha dejado claro. Y en caso contrario, aunque se tiende a pensar que habría mayor generosidad por parte de Miguel, las diferencias en las encuestas tendrían que ser evidentes para deslizar apoyos. En un escenario de estos, todo indica que los seguidores de Miguel estarían más dispuestos a acompañar a Galán, pues no ven en el heredero del extinto Nuevo Liberalismo amenaza contra el actual proyecto de ciudad. Lo que no es claro es el escenario contrario: ¿los seguidores de Galán se pasarían al lado de Miguel Uribe?



El hecho concreto es que sin alianzas no se puede asegurar a estas alturas el triunfo de ninguno de los más opcionados –salvo que encuentren la veta inexplorada que les permita repuntar en los sondeos–. Y la posibilidad de que esas alianzas se den dependerá en gran medida de la madurez política que exhiban los aspirantes, esto es, que sean capaces de anteponer orgullos y consignas a la posibilidad real de convertirse en alcalde o alcaldesa.

Sin duda, a Petro le conviene asegurar la alcaldía de Claudia: no solo pasaría a la historia como el determinador para que Bogotá tenga su primera alcaldesa electa, sino que le haría el quite a la posibilidad de ser contado (vía Hollman) en esta contienda electoral. Además, se exhibiría como el político que recuperó la ciudad para la izquierda y aprovecharía para catapultarse, por tercera ocasión, a la presidencia en el 2022.



Lo que más le conviene a Claudia y su proyecto político es mantener la diferencia de diez puntos o más frente a sus inmediatos seguidores y sin la sombra de Petro. Nada fácil, sobre todo porque ya hay señales de que miembros del Polo (uno de los partidos que la apoya) intentan minar su capacidad. Fuego amigo, que llaman.



En el bando contrario, lo aconsejable es un pacto de caballeros, de lo contrario, corren el riesgo de pasar a la historia como los jóvenes que, por segunda ocasión y tras no acordar un mínimo de condiciones para una alianza, dejan que el barco se hunda y que vuelva la izquierda a gobernar. A quien más afectará ese golpe –además de Peñalosa– es a Galán, que ya estuvo en las mismas cuando ganó Petro y no pocos lo responsabilizaron a él de la derrota. Uribe, si bien lo lamentará, podrá sacar provecho de esta primera experiencia electoral por un cargo importante, quedará ranqueado para una próxima elección y habrá conseguido la notoriedad que tanto necesita.



Es una lástima que para esta ocasión no haya alcanzado a aplicarse la figura de la segunda vuelta en Bogotá, aprobada recientemente por el Congreso. De haber sido así, probablemente estaríamos virando hacia un mandato más representativo, pues con los guarismos de hoy no cabe duda de que vamos otra vez hacia un escenario en el que el alcalde no consigue una mayoría amplia que le permita, como decía Paul Collier en el reciente foro Ágora Bogotá, construir confianza entre los ciudadanos. Y ese es hoy el activo más importante de una ciudad incluyente.

Ficha técnica

EL TIEMPO