¿Cómo van los candidatos a 5 alcaldías? Última encuesta Guarumo

La última encuesta de Guarumo que se dio a conocer en la mañana de este jueves 8 de agosto, consultó la intención de voto de los ciudadanos en cinco ciudades capitales, preguntó sobre la imagen de los candidatos y también sobre la gestión a los actuales alcaldes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

También se conoció la imagen y la gestión que los ciudadanos tienen sobre el presidente Ivan Duque, de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y la percepción de cómo va Colombia.



Sobre las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 27 de octubre en el territorio nacional, la firma encuestadora realizó la recolección de datos entre el 2 y el 6 de agosto pasados.



Fue una encuesta presencial, es decir cara a cara a 3.766 personas. Estos son algunos de los resultados.

A la pregunta...

¿Si las elecciones a la Alcaldía fueran el próximo domingo usted por quién votaría?

Bogotá:

28, 1 % Claudia López

17,2 % Carlos Fernando Galán

14,4 % Miguel Uribe Turbay

11,7 % Hollman Morris

3,7 % No Sabe / No Responde

24,9 % Voto en Blanco

Medellín

40,1 % Alfredo Ramos

6,0 % Jesús Aníbal Echeverri

4,8 % Daniel Quintero

3,4 % Luis Santiago Gómez

3,0 % Juan David Valderrama

2,4 % Juan Carlos Vélez

​23,9 % No Sabe / No Responde

11,7 % Voto en Blanco

Cali

28,6 % Jorge Iván Ospina

26,0 % Roberto Ortiz

4,4 % John Michel Maya

3,5 % Alvaro Alejandro Eder

1,6 % Alexander Durán

18,3 % ​No Sabe / No Responde

15,5 % Voto en Blanco

Barranquilla

61,3 % Jaime Alberto Pumarejo

10,5 % Antonio Eduardo Bohórquez

5,7 % Rafael Segundo Sánchez

2,5 % Diógenes José Rosero

9,3 % No Sabe / No Responde

10,7 % Voto en Blanco

Bucaramanga

15,2 % ​Sergio Isnardo Muñoz

12,4 % Jaime Andrés Beltrán

7,9 % Jhan Carlos Alvernia

6,7 % Pedro Nilson Amaya

Y sobre la gestión de los alcaldes, en Bogotá el 55,4 % desaprueba y el 39,8 % aprueba lo que está haciendo el alcalde Enrique Peñalosa.

De la imagen del presidente Iván Duque, el 48,5 % afirma que es desfavorable y un 46,2 % dijo favorable. 5,3 % no sabe o no responde.



En cuanto a la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, 47,6 % desfavorable, 34,7 % favorable y 17,7 % no sabe o no responde. El 58,6 % dice que en Colombia las cosas van por mal camino y el 29,9 % dice que van bien.

Ficha técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.



Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.



Fuente de Financiación: Guarumo S.A.S y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.



Objetivo General: Preguntas sobre intención de voto, percepción de gestión del Presidente y alcaldes.



Universo de Estudio Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.



Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas. Etapa 1: Censo de población nacional, por municipios. Etapa 2: Planimetría de municipios seleccionados. Etapa 3: Hogares de manzanas seleccionadas. Etapa 4: Personas mayores de 18 años en hogar seleccionado.



Tamaño de la Muestra: Total personas encuestados 3.766.



Técnica de Recolección: Encuesta presencial cara a cara en el hogar de los encuestados.



Número encuestadores 66 encuestadores, 10 supervisores y 5 coordinadores.



Fecha de Recolección: del 2 al 6 de agosto de 2019.

Personajes por quienes se indagó: Remitirse al formulario de recolección.



Margen de error: Los márgenes de error tienen un 95% de confianza: el margen para percepción país 2,5% e intención de voto en las 5 ciudades 5%.



Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.



Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional.

Preguntas concretas que se formularon Remitirse al formulario de recolección.

Estadístico: Gustavo Romero Cruz.



