López y Lozano: una relación que ha trascendido a la política

Angélica Lozano siempre admiró a Claudia López. Seguía su trabajo, leía sus investigaciones y estaba al tanto de todos los pasos que la electa alcaldesa de Bogotá daba en la Corporación Arco Iris. Hace 12 años, se aventuró a la presentación de uno de sus libros y se conocieron.



Era el 2007. López presentaba ‘Y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano’ y hasta allá llegó Lozano, quien se desempeñaba como alcaldesa local de Chapinero, con una copia de la obra.

“Para sorpresa mía, cuando me lo firmó yo le iba a decir mi nombre y ella dijo: “Para mi alcaldesa favorita”. No sabía que me identificaba”, le contó Lozano a EL TIEMPO en el 2015.



Desde ese momento, la senadora y la alcaldesa se volvieron inseparables: primero, las unieron sus posiciones e ideas políticas; después, el amor.



“Tenemos un vínculo fuerte, y mucha admiración y respeto la una por la otra”, manifestó Lozano.

La relación ‘políticamorosa’

En el 2012, comenzaron su relación, mientras sus trayectorias políticas se fortalecían.



Ambas llegaron al Congreso: han pasado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Claudia, además, fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en el 2018.



