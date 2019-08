No coma cuento: Claudia López no tiene pasado guerrillero

A pocos meses de la elección del sucesor de Enrique Peñalosa ya empiezan a circular las primeras noticias falsas que se han vuelto parte de las campañas electorales.

Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá por el Partido Verde, no fue la excepción de ser blanco de noticias falsas.

En redes sociales está circulando una imagen de antaño, en sepia, en donde aparecen tres mujeres con armas. Supuestamente una de ellas sería López “en su época guerrillera”. ¡No se deje engañar!, dicha foto no corresponde con el pasado de la candidata y el montaje es fácil de identificar.

¿Cómo saber que es un montaje?

En primera medida, la cadena de WhatsApp dice, “en su época de guerrillera” pero en la foto aparece su cara como es hoy en día. Por otra parte, la foto corresponde a un reportaje del portal Colombia Check en donde las protagonistas son exguerilleras de las Farc.



La tecnología y los programas de edición han avanzado lo suficiente y engañar a la ciudadanía con este tipo de montajes se ha vuelto cada vez más común. Sin embargo, determinar la falsedad de esa foto es muy sencillo en un proceso de ‘búsqueda inversa’, es decir, cargar la foto en Google para encontrar imágenes similares o idénticas.



Al hacer la consulta, que usted puede ver aquí, queda deja claro que si bien la imagen sí pertenece a un grupo de guerrilleras, ninguna de ellas es la candidata Claudia López. Su rostro fue montado digitalmente sobre el de una de las mujeres de la imagen.



La campaña de la exsenadora se refirió al respecto diciendo que Claudia López "no ha apoyado ni ha sido parte de ningún grupo armado".



“En su trayectoria como periodista y política, Claudia ha rechazado las acciones armadas y considera que no hay justificación para el uso de la violencia, incluyendo allí a las guerrillas y paramilitares que la usaron excusándose en el conflicto de extremos políticos. Como senadora de la República investigó y denunció a varios congresistas que tenían nexos con grupos armados ilegales y delitos asociados al narcotráfico y la corrupción", dice el comunicado.



A simple vista se puede determinar que la foto es un montaje ‘malintencionado’. A pesar de que las campañas electorales son un escenario propicio para ‘viralizar’ este tipo de contenido, evite compartir información que no ha sido verificada o que no tiene una fuente confiable.

