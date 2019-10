'Estoy listo para trabajar por la reconciliación de Bogotá': Galán

Con un discurso conciliador, en el que resaltó las virtudes de sus oponentes, el candidato independiente a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció la victoria de su contrincante Claudia López.

"Queremos felicitar a Claudia López, es una contendora admirable y tiene la gran responsabilidad muy grande de unir a Bogotá", dijo Galán en medio de las ovaciones de sus seguidores, que no pararon de corear su nombre.



Y agregó: " Reitero mi compromiso de contribuir a la reconciliación de nuestra ciudad, estoy listo parta trabajar por esa reconciliación".



Galán, además, dejó claro que a continuará su carrera política y que lo hará a través de un movimiento independiente: "Hoy surge un nuevo movimiento de centro, independiente, que vota libre y sin partidos políticos: hoy nace Bogotá para la gente".



Aseguró también que "es mucho más lo que ganamos que lo que perdimos" y calificó como histórica su votación, que llegó al millón de sufragios. "lo hicimos generando confianza en una población muy importante de Bogotá y no lo hemos hecho con promesas vanas, sino propuestas leales, responsables y concretas".



Reiteró que "nace una nueva fuerza política en Colombia" y, para terminar, recordó a su padre, el inmolado líder liberal Luis Carlos Galán: "A tí papá, tus principios, tus valores y tus ideales me trajeron hasta aquí y me comprometo a hacer llegar tu legado hasta donde querías hacerlo llegar. Siempre serás nuestro referente".



El ahora ex candidato a la Alcaldía de Bogotá finalizó con la frase de su padre: "ni un paso atrás, siempre adelante".



