Campañas a la alcaldía de Bogotá denuncian guerra sucia

En medio de un foro sobre cultura ciudadana que se realizó en la mañana de este martes, los candidatos Claudia López, de la Alianza Verde, y Miguel Uribe, del movimiento Avancemos, se hicieron un llamado de atención respetuoso para acabar con la campaña sucia que se ha desatado desde uno y otro lado.

La candidata López le solicitó a Uribe que haga una declaración pública en contra de unos videos que le están llegando “de iglesias cristianas que te apoyan diciendo que yo voy a homosexualizar a los niños, que voy a hacer las cartillas, que represento la ideología de género, y eso me preocupa, Miguel, eso es sucio”.



Uribe contestó que siempre se ha caracterizado por ser respetuoso y que “a pesar de los momentos más difíciles con mis contradictores, yo no me meto con la vida personal”.



Y advirtió que por su parte está “el compromiso de que nunca promoveré la discriminación como causa de vida”. En este sentido pidió que de lado y lado se haga un esfuerzo para que no se eche candela a esta situación.

En el foro sobre políticas públicas para el cambio cultural, organizado por Corpovisionarios en la Universidad de los Andes, con la asistencia de unas 50 personas, López dijo que la fe religiosa se basa en el amor y en el respeto, y expresó:



“Quisiera aprovechar este minuto porque parto de la buena fe, asumo que ni tú sabes ni lo estás promoviendo, y, seguramente, es gente que cree que así puede conseguirte votos y afectarme a mí. Así destruimos esta sociedad, así no logramos nada más. Aprovecho este minuto para hacerte esta recomendación de cultura ciudadana”.



Miguel Uribe, por su parte, le recordó el dolor que le causó a su familia el día que le dijo ‘niñito corrupto’, y agregó:



“La primera que me preguntó que a quién se refería fue la hija menor de mi esposa... y termina uno diciendo oiga, por qué están diciendo eso y terminan metiéndose con unos temas que son personales. Yo no. Yo he sido respetuoso. Yo te he controvertido y te voy a seguir controvirtiendo como tú a mí, pero con los temas, con lo que dices, con lo que defiendes, con el equipo que estás y tú, seguramente, a mí también”. Asimismo, el candidato se refirió a la estigmatización que se hace de los cristianos.

La primera que me preguntó que a quién se refería fue la hija menor de mi esposa... y termina uno diciendo oiga, por qué están diciendo eso FACEBOOK

TWITTER

Henry Murraín, director ejecutivo de Corpovisionarios, el centro de pensamiento que diseña e implementa acciones para lograr el cambio voluntario de comportamientos individuales y colectivos, recordó que fue en Bogotá donde la cultura ciudadana se hizo por primera vez como política pública, por lo cual realizó un llamado para que la ciudad retome el liderazgo que se inició en la alcaldía de Antanas Mockus.



Los dos candidatos, Uribe y López, coincidieron en señalar que en las últimas administraciones el tema no tuvo la importancia de otras épocas. En este sentido plantearon darle más dientes, pero desde diferentes perspectivas.



Uribe Turbay, quien fue secretario de Gobierno de la actual administración, reconoció en el foro que la cultura ciudadana es una de las deudas de esta administración porque, pese a los esfuerzos que se hicieron, faltó que siguiera siendo transversal y sostenible.



Por ello propuso la creación de una alta consejería para el tema de cultura ciudadana que esté liderada por el alcalde, que permita hacer mediciones permanentes de los indicadores, pues termina “siendo la herramienta más poderosa para proteger derechos y promover deberes”, dijo el candidato de Avancemos.

Sobre esa propuesta, López dijo que era un nombre “pomposísimo para una persona con un teléfono y una secretaria y con cero capacidad institucional”. Expresó que ya hay una Secretaría de Cultura “y tenemos es que fortalecerla en su representación y que sea arte, cultura y cultura ciudadana”.



López aclaró que la cultura ciudadana “no es un método, no es una ciencia, es sobre todo liderar con el ejemplo, es convocar la cooperación ciudadana desde el ejemplo, y tenemos oportunidades de mejorar y enmendar cosas que están saliendo mal en esta campaña, como hacer mentiras, clientelismo, y es la mejor manera de contribuir a que vuelva la cultura ciudadana”.

Falsos comunicados

En la tarde de este martes circularon en redes sociales un par de comunicados falsos en el que se dice que el candidato del movimiento Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, supuestamente se habría unido a otro candidato.

Esto es ABSOLUTAMENTE FALSO. Quiero dejar claro: NO VAMOS A HACER ALIANZAS POLÍTICAS. Somos una candidatura INDEPENDIENTE y pido a las otras campañas o simpatizantes que frenen la guerra sucia, y a los medios que nos ayuden a aclarar estas noticias falsas. pic.twitter.com/EK3IqFH9Es — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 17, 2019

“Eso es completamente falso, mi campaña es independiente, seguirá siendo independiente, llegaremos al 27 de octubre independientes y no vamos a hacer alianzas políticas. Eso es guerra sucia. Ya empezó la guerra sucia, no sé de dónde proviene, no sé con qué intención, pero insisto y ratifico mi decisión inquebrantable de que mi campaña es y será independiente”, dijo Galán.

Por su parte, Uribe Turbay también denunció falsas comunicaciones y aseguró que irá hasta el final de la contienda electoral.

Esta carta es falsa. Vamos a ir hasta el final. Somos la candidatura que más está creciendo y vamos a ganar.#Avancemos pic.twitter.com/SK5QIuA4q9 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 17, 2019

"Esta carta es falsa. Vamos a ir hasta el final. Somos la candidatura que más está creciendo y vamos a ganar", escribió Uribe Turbay.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET