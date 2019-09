Pumarejo tiene todas la de ganar en Barranquilla, según encuesta

A menos de un mes de las elecciones, la victoria de Jaime Pumarejo Heins en Barranquilla es casi un hecho, según la encuesta de Guarumo y EcoAnalítica realizada para la alianza de EL TIEMPO y La W.



Pumarejo, con el 70,9 por ciento, abrió un abismo con su inmediato seguidor Rafael Segundo Sánchez, quien, según la encuesta, tiene apenas el 8,5 por ciento. En el tercer puesto está Antonio Eduardo Bohórquez, con 6,6 por ciento. El cuarto aspirante que figura en el tarjetón, Diógenes José Rosero, está completamente rezagado con el 2,5 por ciento. Incluso, el voto en blanco atrae más a los barranquilleros que los perseguidores de Pumarejo con 9,3 por ciento.



Así las cosas, si las elecciones fueran hoy, Pumarejo sería elegido alcalde de la capital del Atlántico. Él es la mano derecha de Alejandro Char, con quien ha trabajado en los últimos 12 años, lo que le permite conocer de cerca el modelo de administración pública que satisface a los barranquilleros.



Esta situación es el argumento de expertos y analistas, consultados por EL TIEMPO, para afirmar que la tendencia electoral en la ciudad está determinada por una percepción de unanimismo electoral entorno a esta campaña.

El Puma, como lo llaman, llega con el apoyo no solo de la casa Char (Cambio Radical), sino de todos los grupos tradicionales y caciques políticos de Barranquilla y el Atlántico que representan a los partidos Liberal, Conservador, ‘la U’ y Centro Democrático. El consultor en mercado político de la Universidad Sergio Arboleda, en Barranquilla, José Penso Arcierí destaca que uno de los factores en favor de Pumarejo es que está en campaña desde hace un año.



A su vez, el sociólogo y abogado Ferney Rodríguez Serpa, profesor de la Universidad Simón Bolívar, explica que una de las razones sustanciales que permiten comprender dicho fenómeno se deriva del respaldo institucional de la actual administración distrital, la cual ha gozado durante los últimos 12 años de altos niveles de favorabilidad gubernamental. La popularidad del alcalde Alejadro Char está por encima del 90 por ciento.



Esta situación, piensa Rodríguez, estrecha el camino de oposición y de cambio que proponen los otros candidatos, pues no cuentan con el respaldo institucional y también tienen carencia de recursos económicos para asumir un proyecto político.

De ahí el desinterés de Pumarejo para ir a los debates. No tiene necesidad porque su elección, para muchos, está cantada.



