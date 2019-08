Candidatos por firmas, tendencia en alza para elecciones regionales

El próximo 27 de octubre, en las elecciones regionales que se realizarán en Colombia, 2.562 personas, inscritas, única y exclusivamente, por firmas, aspirarán a algún cargo de elección popular.



Esta cifra representa un aumento del 45% con relación a hace cuatro años (2015), cuando 1.760 candidatos de Grupos Significativos de Ciudadanos (GSC, como se le conoce legalmente a la figura) buscaron quedarse con puestos en alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales (JAL) nacionales.

Así fue la inscripción de candidatos para las elecciones regionales. Foto: EL TIEMPO

Para las alcaldías, este año hay 138 aspirantes por firmas (sin avales y apoyos ni ningún movimiento), un 213% más que en el 2015, cuando solo hubo 44 candidatos por esta vía.



En el caso de las gobernaciones, hay 10 candidatos representando los GSC, 3 más que hace cuatro años, cuando hubo 7 (aumento del 42%).



En cuanto a los concejos, las asambleas y las JAL, los candidatos que buscarán esos cargos por firmas serán 2.209, 49 y 156, respectivamente.



Pero, ¿a qué se debe el aumento en el número de inscritos por firmas en las elecciones?



Los riesgos

La Misión de Observación Electoral (MOE) le dijo a EL TIEMPO que el alza es “alarmante”.



“Los candidatos que se inscriben por medio de esta figura empiezan a hacer publicidad seis meses antes que el resto. Además, el proceso de recolección de firmas no está bajo regulación a la hora de la financiación: no se sabe mucho cuál es el origen del dinero ni el destino.”, señaló la entidad.



¿Y por qué pueden empezar campaña antes? Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado, explicó que esto se debe a que la consecución de las firmas como tal ya genera darse a conocer.



“El darse a conocer, de decir: ‘voy a recoger firmas para aspirar a tal alcaldía, a tal gobernación’ es una forma de iniciar campaña”, le aseveró Cuervo a este medio.



El investigador también comentó que el aumento se puede deber a que hay quienes se quieren evitar el desgaste y el desprestigio que viven muchos partidos políticos.



Otro problema, reconoció la MOE, es cuando se presentan por firmas, pero aceptan avales y apoyos de partidos. “Esto desfigura y desvirtúa el mecanismo”.



“El inconveniente real radica en que muchos políticos se están aprovechando de esto y están desnaturalizando la figura de los GSC: promover el acceso de ciudadanos independientes a cargos públicos”, agregó, por su parte, Cuervo, al tiempo que resaltó la falta de compromiso que generaría en los políticos una inscripción por firmas.



“¿Usted cree que la persona que firma se ha leído el programa del candidato? Esta situación puede fortalecer la política personalista, algo que es muy pernicioso”, afirmó.

Carlos Fernando Galán es uno de los políticos que recurrió a las firmas para presentarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Lo positivo

Aunque Cuervo tiene muchos reparos, manifestó que algo para rescatar es que los políticos de las firmas, “como no hacen alianzas, no tienen que pagar con burocracia ni deberle favores a alguien”.



David Murillo, investigador de la Universidad Libre, valoró que el uso mayor de este mecanismo estaría demostrando el rechazo a la política tradicional en las regiones.



“Yo, personalmente, estoy de acuerdo con la práctica. Creo que, bien trabajada, genera un acceso más democrático a los cargos de poder representativos”, declaró.



Eso sí, expuso que para esto habría que hacer algunos cambios.



“Hay que restringir la financiación privada, para que se vuelva pública. Adicionalmente, que todos tengan el acceso a lo mismo para generar un equilibrio más democrático entre la intensión de postularse y la de elegir”, valoró.



Para el 27 de octubre, Antioquia, con 544, es el departamento con más aspirantes por firmas. Le siguen Santander (359) y Cundinamarca (300).



Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada son los únicos departamentos de los 33 (contando Bogotá) en donde no se inscribieron candidatos por GSC.



Redacción APP