¿Qué hay detrás de la ayuda que Uribe pide para el Centro Democrático?

En el Centro Democrático se comenzó a hablar con fuerza de la necesidad de consolidar la imagen del partido, superando el protagonismo que en la última semana tuvo su máximo líder en por su indagatoria ante la Corte.



El tema lo ventiló el propio senador y expresidente Álvaro Uribe, este martes, tras 7 horas de diligencia dentro del proceso que se le sigue por posible manipulación de testigos y fraude procesal.



A tan solo 15 días de las elecciones que redefinirán el mapa electoral de las regiones, Uribe hizo un llamado a sus seguidores para potenciar la fuerza política de su partido.



“Apelando a la generosidad de ustedes, quiero pedirles a los colombianos un gran apoyo a este partido, que prescindan de malquerencias a mi persona, de defectos de mi persona, que prescindan del deterioro que se le ha causado a mi reputación y que crean en este partido y en los colombianos que lo integran”, dijo en la sede de la colectividad, en Bogotá, rodeado de su bancada.



Incluso, reconoció que el proceso judicial que enfrenta puede mermar las aspiraciones del Centro Democrático. Y, además, llamó a sus seguidores a evitar lo que calificó un posible castigo electoral en las elecciones legislativas del 2018.



Y aunque ese año llegó a 51 curules en Senado y Cámara (con 2,5 millones de votos), 12 escaños más que los alcanzados en el 2014, Uribe está convencido de que hubiera logrado una mayoría más abultada si no se hubiese sometido al desgaste de los procesos judiciales.



Alianzas en 8 capitales

“En este partido predominan unos ciudadanos honorables de toda Colombia, una gran juventud, una gran mística, una gran capacidad de estudio; apoyémoslos”, dijo en medio de la hora y 25 minutos que usó para hablar de la indagatoria y hacer un recuento de su trayectoria política.

El llamado explícito de Uribe a votar por sus candidatos tiene como trasfondo político la preocupación de que algunos de sus aspirantes no son favoritos en las encuestas, algo que, incluso, pasa en regiones donde decidió irse en alianza.



En la contienda regional pasada, en 2015, el Centro Democrático conquistó la gobernación de Casanare, con Alirio Barrera.

Y en las ciudades capitales se quedó con Leticia (José Araújo), Florencia (Andrés Mauricio Perdomo) y Puerto Carreño (Marcos Pérez Jiménez).



Ahora, la colectividad uribista tiene en total 10.645 candidatos para la cita a las urnas de este 27 de octubre, de los cuales 28 son para gobernación (20 avalados y 8 en coalición) y 23, para alcaldías de ciudad capital (15 directos y 8 en alianza).



Su apuesta más grande es Antioquia. Si bien su candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, puntea en todas las encuestas, cada vez tiene más cerca al autodenominado independiente Daniel Quintero Calle.

En todo caso, en la última medición de Guarumo para EL TIEMPO y W Radio, la diferencia es de 7 puntos porcentuales.



Y para la gobernación de Antioquia el candidato uribista, Andrés Guerra, va de segundo en la intención de voto, pero con una distancia promedio de 10 puntos de Aníbal Gaviria, candidato que puntea y va en coalición.



Además, en Casanare no quieren perder la gobernación, y por eso está impulsando con fuerza a Salomón Sanabria, de la misma línea de Barrera –actual mandatario regional–.

“El 27 de octubre hay una nueva gesta electoral y, de todo corazón, les digo a los colombianos que no se repita la injusticia de castigar a este partido como lo castigaron en el proceso electoral parlamentario de 2018, a causa de la afectación a mi reputación”, fue otro de los apartes del llamado de Uribe.



En ese contexto es que ha visitado Arauca, para impulsar a Luis Emilio Tovar a la gobernación. Este candidato fue representante a la Cámara por un año, hasta que el Consejo de Estado le declaró la pérdida de investidura; además, tiene procesos abiertos por posibles delitos electorales y averiguaciones por temas de contratación.



Entre sus cartas propias también están: Ángela Hernández, en Santander; Francisco Lourido, en Valle; Juan García, en Norte de Santander; Jonatan Sánchez, en Boyacá, y Nohora Tovar, en Meta. Pero las encuestas conocidas en esas regiones no parecen favorables.

Un capítulo aparte son los casos de Bogotá y Atlántico.

En la capital del país apuestan por Miguel Uribe Turbay, pero son parte de la coalición que se formó con los partidos Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres. El aspirante aparece en casi todas las encuestas en el tercer lugar.



Y en Atlántico, la coalición es con la casa Char, el expresidente César Gaviria y partidos tradicionales.



Allá las cosas son distintas y es casi fijo que la gobernación la ganen con Elsa Noguera, y la alcaldía de Barranquilla con Jaime Pumarejo.

‘Que la tarea no se paralice’

La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, le aseguró a EL TIEMPO que su partido lo que busca es ampliar el ejercicio democrático, por lo que decidió apostar con más fuerza por las coaliciones para cogobernar.

“El aval y el coaval tienen el mismo efecto. Ninguno de nuestros 10.600 candidatos ha hecho acuerdos burocráticos, sino programáticos. Pero lo que le preocupa al presidente Uribe es que su prestigio salga afectado por los procesos, y eso termine damnificando al partido. Pero la solidaridad se verá en las urnas”, enfatizó.



Empero, otra cosa piensa el catedrático Jaime Duarte, del área de Gobierno de la Universidad Externado, quien, consultado por este diario, dijo que lo que expresan las palabras del uribismo –llamando a votar por sus candidatos– es el temor a perder relevancia política.

“La indagatoria lo perjudica, pero le sirve para capitalizar al sector más radical del partido. A muchos de los candidatos no les está yendo tan bien en las encuestas y, por eso, es necesario salir a pedir respaldo para ellos”, precisó.



Lo cierto es que Uribe sabe que su caudal electoral (para su curul sacó 801.692 votos) no es endosable, pero es consciente de que sí puede jalar opinión y electorado hacia quien él indique. Aunque tampoco se puede perder de vista que su influencia en las pasadas presidenciales fue definitiva.



Por eso, según supo EL TIEMPO, estos 15 días intentará estar en la mayor cantidad de plazas públicas del país con un mensaje claro: “Que esta tarea no se paralice”.

