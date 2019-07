Ramos, del uribismo, es quien más suena para la alcaldía de Medellín

Hace cuatro años Federico Gutiérrez le arrebató la posibilidad a los uribistas de quedarse con la alcaldía de Medellín. La razón: ‘Fico’ llegó a las urnas como el único candidato independiente, lo que le permitió superar por 10.000 votos a Juan Carlos Vélez.

Sin embargo, el panorama para los comicios del 27 de octubre es diferente. Los independientes están divididos y la posibilidad de tener un candidato único está lejos.



Así las cosas, el candidato uribista, Alfredo Ramos, se convierte en el rival a vencer. Ramos habló con EL TIEMPO sobre la campaña en Medellín.



¿Qué significa para usted ser el candidato del uribismo en Medellín, siendo esta ciudad la del expresidente Uribe?



Agradecemos el respaldo del expresidente Uribe y el Centro Democrático. Esta es una campaña ciudadana, que llega a los corazones de las personas. Nos gusta el respaldo de los grandes líderes, pero necesitamos especialmente el cariño y el respaldo de cada una de las personas de Medellín. Queremos una gran coalición, una coalición ciudadana, de empresarios académicos, sectores ambientales, sociales y culturales.



¿Cómo está la campaña para la alcaldía?



Iniciamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas. Presentamos nuestra propuesta de gobierno, que se llama ‘Medellín, adelante’, y tiene tres objetivos fundamentales: generar confianza en el gobierno y ganarnos el corazón de los ciudadanos, generar progreso y generar felicidad en Medellín.

¿Cuál va a ser su principal apuesta en la ciudad? ¿Le va a apostar a la seguridad?



Vamos a trabajar una política integral de seguridad. Eso es muy importante. Vamos a ayudar a mejorar la movilidad en Medellín, que hoy nos está haciendo perder competitividad y vamos a trabajar muy duro la generación de ingresos, por educar y formar.



¿Qué opina sobre la situación de Hidroituango?



Lo más importante es rodear a EPM. Es una institución a la que le debemos mucho, es un símbolo de la pujanza, del crecimiento, del buen manejo de las empresas de servicios públicos. Tenemos que apoyar, rodear a EPM, jamás hablar mal de EPM. Hay muchos que están haciendo política rajando, haciendo quedar mal a la empresa.



Hay que conjurar la crisis. Por fortuna, técnicamente se ha venido sorteando esa dificultad, pero hay ponerle todo el acelerador, poner toda la leña en el fuego para que rápidamente se empiece a producir energía, porque esto es seguridad energética para Colombia, que es ingresos para Antioquia y para Medellín.



¿Qué le gusta y qué no le gusta de la actual administración?



Hay que resaltar el gran liderazgo que tiene el alcalde Federico en temas de seguridad, me gusta cómo ha venido avanzando la internacionalización de Medellín, que cada vez es más un referente. Es muy importante lo que ha hecho la alcaldía de aumentar los corredores verdes. En temas de educación se ha venido aumentando la cobertura en instituciones de educación superior.



Pero hay que avanzar en otros temas, como en movilidad, como el corredor vial de la 80, que en este momento está a expectativa del ingreso de los recursos nacionales y de los diseños, pueda hacerse rápidamente. Todo Medellín se fortalece en temas de vivienda y se tiene que avanzar rápidamente en la construcción en las zonas planas.

Hay muchas cosas que se deben seguir, pero hay otras que se deben acelerar el proceso para que Medellín genere confianza, progreso y felicidad, que es lo que queremos para la ciudad.



Hace cuatro años Gutiérrez derrotó a Vélez porque era el único candidato alternativo, pero este año los alternativos están divididos. Eso lo deja a usted como el rival a vencer…



Respeto a todos mis competidores, hago una campaña concentrada en mis propuestas, ideas y recorrido, y en cómo nos ganamos el corazón de los ciudadanos.

Aspiro ganar el corazón de los medellinenses, sumar muchas fuerzas en la ciudad, tener una alta legitimidad e invitamos a todos. No somos sectarios, no somos ni de izquierda ni derecha, somos de adelante.

Aníbal Gaviria se perfila como el hombre a vencer para la gobernación de Antioquia. ¿Cómo ve esa campaña?



Nosotros tenemos un candidato a la gobernación de Antioquia: Andrés Guerra. Es un hombre joven, un hombre trabajar, que apreciamos mucho y estamos convencidos que será el próximo gobernador de Antioquia.



La gobernación y la alcaldía, sin importar los nombres, tienen que trabajar unidos. Alfredo Ramos trabajará por las regiones de Antioquia, no se va a quedar solo pensando en el futuro de Medellín. Hay que entender que lo bueno que le pasa a Antioquia repercute en Medellín.



