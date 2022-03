Sergio Fajardo, aspirante presidencial, mostró su preocupación por lo que rodea al también candidato Alejandro Gaviria: “Lo que veo alrededor" de él, dijo, "es perturbador”.



“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imaginé que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo", dijo el exgobernador de Antioquia.



Sin embargo, dijo que tiene una decisión tomada y les pidió a sus compañeros de coalición seguir por una línea: "Concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de dos años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”.



Fajardo dijo: “He sido muy juicioso en cuidar la coalición. Ustedes no me han visto a mí protagonista de una discusión que pasa al terreno público y esa ha sido mi posición”.



La coalición atraviesa un difícil momento por la decisión de Robledo de no apoyar a Gaviria en caso de que gane la consulta porque considera traicionó los acuerdos.



En esta decisión, sin embargo, -al menos por ahora- quedó en solitario porque los demás integrantes del grupo -Fajardo, incluido; Carlos Amaya y Juan Manuel Galán- dijeron que cumplirán su promesa e irán a la primera vuelta en equipo con el vencedor de la consulta de este 13 de marzo.



