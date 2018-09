Uso de polígrafo en empleados no es ilegal, pero tampoco una prueba

Tras la polémica desatada por la aplicación de una prueba de polígrafo a al menos 17 funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), abogados laborales sostienen que el uso del polígrafo no es ilegal, pero tampoco puede considerarse como prueba en un proceso de desvinculación laboral.

De acuerdo con el abogado Julián García, experto en derecho procesal y administrativo, lo que genera controversia en el caso de EPM es que el polígrafo se haya utilizado para buscar un "chivo expiatorio" ante la filtración de un documento que, en todo caso, debía ser público.



EPM aseguró que la iniciativa de realizar la prueba para determinar quién filtró el documento provino de los mismos empleados. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, criticó la práctica de EPM y dijo que estaban usando el polígrafo para elaborar una "lista negra" de empleados de la entidad pública.





La abogada Marisol Parra, experta en derecho laboral, afirma que, en cualquier situación, el empleado debe decir si acepta o no la prueba que se le va a hacer y que toda empresa, si considera el uso del polígrafo, debe dejarlo claro en su reglamento interno.



"No es obligatorio para un empleado aceptar la prueba del polígrafo, deben pedirle autorización, porque sino estarían violando derechos fundamentales", aseguró la abogada. Los juristas coinciden en que, siempre y cuando la prueba cuente con el consentimiento del empleado, no hay ningún inconveniente en que la practique.



"Si la persona se pone nerviosa al momento de presentar la prueba, no es indicativo de que es culpable y no puede ser utilizado en contra de esa persona, pero sí puede ser un indicativo para la empresa para tomar una decisión de no renovar un contrato de trabajo", afirmó por su parte el abogado García.



De acuerdo con Maritza Alzate, secretaria general y vicepresidenta de Asuntos Jurídicos de EPM aunque hasta el momento no hay resultados de la valoración hecha en la entidad, quien salga culpable deberá someterse a un proceso disciplinario en la empresa antioqueña. “En el caso más extremo podría terminar en la destitución del cargo e incluso inhabilidad para ejercer cargos públicos”, dijo la funcionaria.



Para García aunque la empresa le puede dar la valoración que considere a la prueba, pero no puede ser una causal de despido. "Nunca te van a decir que te sacan por los resultados de la prueba, pero sí pueden buscar otras causales para hacerlo", afirmó el experto en derecho procesal.



JUSTICIA