¿Qué hacer en caso de ser víctima de acoso en un servicio masivo? 

Aunque casi siempre se habla de acoso sexual en los sistemas masivos de transporte público, lo cierto es que cuando una persona hace tocamientos indebidos a otra en esos sistemas, la sanción penal que se establecería es una injuria de hecho.

De acuerdo con el Código Penal, el delito de acoso sexual se da cuando una persona en "beneficio suyo o de un tercero (...) acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona". Además, según la ley, el que incurre en el delito se vale de factores como las relaciones de poder, edad, sexo o las posiciones laboral, sociales, familiares o económicas. Esta conducta conlleva a una pena de 1 a 3 años de prisión.



Varios analistas consultados concuerdan en que la acción penal que constituye los tocamientos en los sistemas públicos de trasporte es una injuria de hecho, pues no se está persiguiendo u hostigando constantemente a una persona -como lo establece el delito de acoso sexual-, sino que es una conducta que se da en un solo momento, sin que hayas una reiteración.



La injuria tiene una pena de 16 a 54 meses de prisión, es decir hasta cuatro años y medio y multas de hasta 1.500 salarios mínimos.

Esta condena se podría establecer al demostrar que una persona haga "imputaciones deshonrosas" en estos casos de hecho.



Precisamente a un proceso por injuria de hecho podría verse enfrentado el hombre que hace unos días fue grabado en el Metro de Medellín mientras que, al parecer, intenta tocar a una mujer que estaba delante de él.



Para el abogado Héctor Escobar aunque en algunos casos los tocamientos en sistemas masivos se podrían catalogar como acoso, el verdadero delito penal que procede es la injuria de hecho.



Según Escobar, la narración de la víctima es suficiente para que de inmediato se capture al posible victimario, pues es un hecho que se dio en flagrancia.



"Los policías que están cuidando las estaciones podrían capturar porque hay un fenómeno de flagrancia, ya un juez de control de garantías decide si impone o no una medida, pero en principio hay una flagrancia", explicó. Posteriormente la víctima podrá interponer la denuncia para que se inicie un proceso en contra del presunto victimario.



Sin embargo, de acuerdo con el abogado Escobar, "estos fenómenos (los de los tocamientos en sistemas masivos) son bastante difíciles de resolver en términos judiciales si no se dispone de una prueba, mas allá de las palabras".



Explicó que en esos casos habría que demostrar una serie de factores que puedan demostrar que en un servicio, que por lo general está colapsado, una persona fue tocada de manera indebida y malintencionada. Además habría que demostrar que la denuncia no es por afectar a la persona acusada.



Tras conocer el caso en el Metro, la entidad rechazó este acto e hizo un llamado al respeto a todos los usuarios. Indicó la empresa que el abuso o acoso sexual es considerado una emergencia, por lo que el/la pasajero/a puede oprimir el botón rojo dentro de los vagones para ser auxiliado.





JUSTICIA