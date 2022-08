El presidente del Congreso, Roy Leonardo Barreras, envió varios mensajes durante su discurso tras la posesión del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la plaza de Bolívar.



El senador se refirió a lo que el nuevo gobierno ha llamado la paz total, pero hizo una advertencia a los grupos ilegales sobre sus actos de violencia. Y también dejó claro que los cambios que adelantará la nueva administración deben apuntar a garantizar la institucionalidad, enviando un mensaje de tranquilidad a los colombianos sobre los alcances de las reformas que se impulsarán.



Barreras señaló que es momento de recuperar lo perdido y mencionó algunas de la cifras que reflejan el estado en el que reciben el país, y luego manifestó en su discurso que hay una obligación de cambiar, “de hacerlo mejor que ayer y mejor que nunca. Y eso implica cambios de fondo”.



Afirmó que hace cuatro años, a pesar de las dificultades, el país tenía un desempleo del 9,4 por ciento y pasó al 11,3 por ciento, la tasa de pobreza aún pasó del 26 por ciento al 39 por ciento, y el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) pasó del 0,508 al 0,520.



“La pandemia puede explicar pobreza sobreviniente, pero no creciente inequidad. Teníamos 516 billones de pesos de deuda pública, hoy tenemos 750 billones de pesos. Teníamos 7,4 por ciento de pobreza extrema, hoy, 12,2 por ciento. Nos dijeron entonces que habíamos dejado un mar de coca de 180.000 hectáreas, actualmente hay 245.000”, indicó.

Equilibrio en los cambios

Y luego insistió en las reformas que se pondrán en marcha en el cuatrienio de gobierno que se inicia: “El verdadero cambio son las reformas. Por supuesto que las reformas implican una gran responsabilidad de quienes aquí estamos. Esta es una sesión de Congreso pleno de Colombia al aire libre, y este Congreso es responsable de ese cambio, porque es el llamado a hacer esas reformas. Pero tiene también un mandato.

El mandato del equilibrio, es una antinomia que parece imposible, pero que es indispensable. El cambio es lo contrario a la estabilidad, pero medio país exige el cambio y lo merece. Y otro medio país quiere estabilidad, garantías y equilibrio”.



Sostuvo que las reformas que impulsarán serán para garantizar la institucionalidad, pero también el cambio: unas reformas que canalicen el deseo popular, que no implica destruirlo todo, sino construir sobre lo construido, pero en algunos casos, demoler para reconstruir nuevos cimientos sociales. No será fácil, tenemos que responder a unas enormes expectativas, en medio de un gran déficit y un gran endeudamiento”.

Barreras también dijo que es necesario mantener la independencia del Congreso frente al Ejecutivo “porque sin independencia no hay democracia”.



El presidente del Congreso dio un discurso después de la posesión de Petro. Foto: Mauricio Moreno y Prensa Roy Barreras

Dijo que otra de las obligaciones es defender los derechos, “y eso solo se hace reconstruyendo el Estado de derecho legítimo; recuperando la cultura y también la fe, para quienes tenemos la bendición de la fe en un ser superior. Es la defensa de la Ilustración. Hoy los invito a creer”.



Se refirió a autores que han hecho énfasis en que los Estados y los sistemas políticos “debían maximizar su utilidad, reducir el costo; es decir, tomar la decisión como Estado de competir, de ser más eficientes”, y que hace más de un siglo estaba pendiente la decisión de “prepararnos para competir”.



“Claro que los Estados no pueden ser solamente reguladores, administradores, sino motores de la sociedad, de la economía, estimuladores de la libre empresa para ayudarla a ser competitiva, pero para ello, los Estados primero tienen que existir y existir en todo el territorio y ejercer su poder con legitimidad. Y aquí tenemos el gran reto: que el Estado llegue a los territorios hoy abandonados, para detener la guerra, para detener las violencias, para detener la miseria, para detener la muerte”.



La paz total

El presidente del Senado se refirió a otros compromisos sobre temas fundamentales como la paz y la posibilidad de acercamientos de paz con el Eln y el llamado acogimiento con las redes criminales.



“A eso hemos venido, a cumplir un mandato popular. A superar esta historia de la guerra y esta cultura de la muerte. A decirle al mundo que mientras otros países invaden, contaminan, consumen drogas y luego prohíben, castigan y abandonan sus compromisos climáticos, hacen la guerra y se ufanan de ser potencias de la muerte, Colombia está decidida a convertirse en una potencia mundial de la vida”, dijo.



Y luego advirtió: “Venimos a decirle al Eln: ‘¡dejen las armas!’. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación, el camino es la paz y es ahora”. Y de inmediato dijo a las redes criminales del país: “A los narcos les decimos en aras de una paz total: ¡dejen de matar! No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales”.



De hecho, antes de efectuarse los actos de posesión del nuevo gobierno se conoció un comunicado del ‘clan del Golfo’, al que fuentes consultadas por EL TIEMPO dieron credibilidad, en el que se anunciaba un cese del fuego. “Como expresión de buena voluntad con el gobierno que se inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto, a partir del 7 de agosto”, señaló la organización en el comunicado.



Al comienzo de su discurso, el senador Barreras hizo un recuento de hechos de violencia recordando las masacres paramilitares, los ‘falsos positivos’ y los homicidios de soldados y policías. Dijo que el país venía escuchando hace tiempo voces que apuntan a parar la guerra.



“¿De qué historia venimos? ¿De dónde venimos quienes aquí estamos, los colombianos, las colombianas que nos ven? ¿De qué historia venimos? Qué grato sería celebrar este domingo, que es un domingo alegre, de fiesta, de cambio, de ilusión, de esperanza, de renacer, sin heridas, sin cicatrices, pero venimos de esas heridas viejas, venimos de esos campesinos, venimos de esos desplazados, de esos desarraigados, de esos desempleados, de esos artesanos, de esos labradores, de esos humildes, de esos abandonados”, dijo Barreras.

Hoy, ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todos los seres sintientes, ese mandato que exige justicia social y ambiental nos ha traído a esta plaza".

Y luego insistió en la mención de quienes buscaron un camino diferente para el país: “Voces que soñaban con la posibilidad de parar la guerra, la matanza, la violencia. Voces que sembraron en medio de la batalla de la Humareda la democracia liberal”.

Y añadió el senador Barreras: “Es lo que vinimos a hacer hoy: intentar parar la muerte y convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Intentar sanar esas heridas, a eso vinimos hoy. Para sanarlas hay que conocerlas, hay que recordarlas, hay que saber cuál es esa verdad y qué la causa. De allá venimos, venimos de una historia en la que ha habido voces valientes que han levantado el reclamo popular, pero que solo ahora encontraron el camino de la reivindicación”.



Destacó además en su discurso la elección del nuevo Presidente y su Vicepresidenta y lo que viene tras su posesión: “Hoy, ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todos los seres sintientes, ese mandato que exige justicia social y ambiental nos ha traído a esta plaza y a todas las plazas de Colombia que celebran este quiebre histórico. Este renacer de la esperanza”.



Igualmente afirmó que la posesión del nuevo gobierno es un acto de compromiso en varios aspectos que pasan por decisiones que incluyen a otros países.



“Aquí hay una patria dispuesta a renacer, para que de la mano de las otras naciones latinoamericanas decidamos compartir un destino común, una sola agenda de competitividad, un Parlamento latinoamericano vinculante, ojalá una sola moneda y sobre todo una sola voz digna para recordarle al mundo consumidor, al mundo contaminador, al mundo más desarrollado, su corresponsabilidad en el destino común de la humanidad. Para contarle al mundo que aquí tenemos el agua, el aire, el alimento, la biodiversidad que el mundo necesita”, dijo Barreras.

