El aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, les salió al paso a las voces que dentro de su partido están promoviendo votar por algún precandidato o coalición en las consultas interpartidistas que se realizarán el próximo 13 de marzo.



En diálogo con EL TIEMPO, Zuluaga habló de las posiciones de senadores uribistas como Ernesto Macías y María Fernanda Cabal y respondió si el ciento por ciento de la colectividad está o no con su candidatura a la jefatura del Estado.



(En otras noticias: ‘Nunca hemos recibido dinero por debajo de la mesa’: Uribe sobre Merlano)

Zuluaga también se refirió a los señalamientos de la excongresista Aida Merlano y explicó por qué la va a denunciar ante las autoridades competentes.



¿Cómo va la campaña?



La campaña va muy bien, recorriendo todo el país y cada vez sumando más gente que sabe que somos el paso seguro al crecimiento, al progreso, contra el delito y para darles a los colombianos lo que verdaderamente necesitan: más dinero en el bolsillo.



¿Cómo ha sido la recepción de los ciudadanos?



Cada vez mejor. Estamos en la gira ‘Soy todo oídos’, que son encuentros casuales con personas en distintos escenarios de la vida cotidiana, en los que les preguntamos sus problemas, necesidades e inquietudes. También visitamos a familias en sus hogares, conocemos más a fondo cómo viven y compartimos un rato agradable. A esas visitas las llamamos ‘Mi familia es Colombia’. Vamos a las empresas, para hablar con los trabajadores, para contarles nuestros proyectos de crear más y mejores empleos.



Les hablamos del peligro que representa la izquierda populista en sus trabajos y escuchamos sus aportes. Esos espacios los llamamos ‘Trabajo colombiano’. Martha Ligia, mi esposa, está recorriendo el país, visitando lugares y personas que por razón de tiempo no puedo visitar. Juliana, mi hija, dialogando permanentemente con jóvenes. Somos una familia unida al servicio de Colombia.



(Lea también: Las respuestas de Álvaro Uribe e Iván Zuluaga a versión de Merlano)

Nuestro partido Centro Democrático es un partido que ha salvado a Colombia en momentos difíciles y, hoy más que nunca, nos jugamos nuestra democracia. La amenaza que tenemos es el populismo de izquierda. @OIZuluaga , envía un mensaje de unión desde Antioquia. pic.twitter.com/3hd6Xn0FD7 — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 11, 2022

¿Qué opina de lo dicho por senadores uribistas como Ernesto Macías y María Fernanda Cabal en el sentido de que el Centro Democrático debe votar por algún precandidato o coalición en las consultas de marzo?

​

Si ellos fueran los candidatos, opinarían distinto. Nosotros no estamos en Equipo por Colombia porque prevaleció la decisión de Char sobre la voluntad de sumar. El tiempo es un gran ordenador. Pero lo importante no es la minucia política. Aquí lo que hay que hacer es un proyecto que incluya a todos los colombianos con empleos bien remunerados, apoyar como Estado la apertura de negocios y controlar precios de alimentos que cada vez están más caros. Darle un duro golpe a la inseguridad.



Me acompaña un gran partido que quiere seguir defendiendo la democracia y los valores del uribismo. Al final de esta contienda valdrá más entender para proponer soluciones rápidas y concretas a los graves problemas que la opinión política de mis amigos Ernesto y María Fernanda. Y eso es en lo que me estoy concentrando. Sé que es un trabajo duro y que se construye un ladrillo a la vez, pero soy un hombre optimista, perseverante y ‘camellador’ como todos los colombianos.



¿No le disgusta que algunos militantes del Centro Democrático estén proponiendo votar en unas consultas en las que usted decidió no estar?



El Centro Democrático ya tiene su candidato presidencial y para marzo tenemos como propósito votar por las listas al Senado y a la Cámara para seguir siendo el partido mayoritario de Colombia. Los uribistas saben quién ha defendido estas banderas desde siempre y los representa plenamente, no comen cuento a aquellos que son pasajeros de ocasión.



¿No será que, posiblemente, su candidatura no tiene convencido al cien por ciento del partido?



Ya hubo unas primarias y hoy estamos en el proceso de sumar a quienes apoyaban a otros aspirantes. Siempre queda algún herido, pero las cicatrices sanan. Así son las campañas. Por eso, siempre me verán construyendo consensos, no solo dentro del partido, sino con todos los sectores del país.



Con el presidente Uribe fundé el Centro Democrático. Fui su primer director y candidato presidencial. Yo les pido que recuerden lo que pasó cuando decidimos ir contra el acuerdo de impunidad de La Habana. Se nos reían en la cara, nos decían que estábamos solos y que seríamos humillados en las urnas. ¿Y qué pasó? Ganamos porque nunca estuvimos solos, porque teníamos el oído puesto en el corazón de los colombianos que quieren la paz, pero sin impunidad. No tengo duda de que tendré el apoyo de la gran mayoría de la militancia y simpatizantes del partido y también de los colombianos.



(Le recomendamos: Aliado de Alejandro Gaviria instaurará denuncia contra Ingrid Betancourt).

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro Uribe en uno de sus recorridos por el país. Foto: Juan Rodríguez

El expresidente Uribe ha salido a repartir volantes y pedir el voto para el Centro Democrático, pese a su amplia trayectoria y su prestigio dentro de la política. ¿Cómo analiza ese fenómeno?

​

Álvaro Uribe es un gran luchador. Siempre ha estado en la calle y son actitudes como estas las que forjaron el gran liderazgo que tiene. Pudiendo estar en la casa tranquilo, está cara a cara con los colombianos defendiendo nuestra democracia. Tenemos que recordar nuestra historia con el presidente Uribe porque, con el pasar de los años y la libertad de la que hoy gozamos, se está olvidando. Contarles a los jóvenes las hazañas del uribismo, pues nunca vivieron los horrores del terrorismo en su máximo apogeo.



¿Cree que el esfuerzo del expresidente Uribe se verá reflejado en las urnas?



Claro que sí. Veo un resurgir del uribismo. El país sabe que el Centro Democrático ha sido determinante en los momentos de mayor necesidad para Colombia. En 8 años combatimos el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo; fueron 8 años considerados como un milagro en América Latina por el avance en lo social y económico. Por eso estoy convencido de que a los candidatos del Centro Democrático nos va a ir muy bien.



Una de las principales angustias de los colombianos es el crecimiento del costo de vida. Si es elegido presidente, ¿qué hará para aliviar este flagelo?



Poniendo un alto a los abusos de los especuladores para que los productores ganen más y los consumidores tengan comida barata en la mesa. Impulsaremos, además, el resurgir del agro para producir mucha más comida, y una política económica activa para poner más dinero en el bolsillo de los colombianos.



Se habla mucho de una eventual reforma tributaria, que algunos consideran inminente. ¿Usted la haría si es presidente? ¿Cómo sería esta reforma tributaria?



Reducción del gasto. Nada para la burocracia y todo para la gente. Lo que voy a hacer es poner dinero en el bolsillo de los colombianos, no a sacárselos.



(Además: Reacciones de Álvaro Uribe, Santos y otros salpicados por Aida Merlano).

Los uribistas saben quién ha defendido estas banderas desde siempre y los representa plenamente, no comen cuento a aquellos que son pasajeros de ocasión. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es su propuesta para mantener el crecimiento económico que se ha dado en los últimos meses?

​

Más dinero en el bolsillo de las familias colombianas, ponerles un alto a los especuladores inescrupulosos que tienen la canasta básica por las nubes. Convertir a Colombia en el gran exportador de productos para que entren dólares frescos a la economía y garantizar las condiciones para que todos los colombianos reciban lo que merecen: buenos salarios para los trabajadores, buenas ganancias para los emprendedores y productores, precios justos para los consumidores y certeza del castigo para los delincuentes.



¿Cómo analiza los señalamientos que hizo la excongresista Aida Merlano sobre el precandidato presidencial Alejandro Char y otros sectores políticos?



En mi caso particular, la mujer es una mentirosa.



¿La familia Char o los Gerlein han financiado o apoyado de alguna manera alguna de sus campañas?



No, jamás mis campañas o yo, de manera alguna, recibimos recursos de estas familias ni de sus empresas. Nunca hemos sido ni somos aliados políticos, ni he tenido con ellos alguna relación personal.



¿Por qué la va a denunciar?



Porque lo que dijo son calumnias y debe hacerse cargo de las mentiras y falsedades que dice. Yo a esa señora jamás la he visto, nunca crucé palabra con ella. Mi campaña en 2014 ha sido investigada de manera exhaustiva durante cerca de 8 años sin que se haya encontrado irregularidad alguna, porque no la hubo. La señora Merlano fue condenada y huyó a Venezuela, donde el régimen de Maduro la protege, pero tarde o temprano va a tener que venir a dar la cara por las cosas que hizo y las mentiras que está diciendo para hacer daño.



Estos señalamientos han profundizado la inquietud ciudadana sobre la corrupción. Todos los aspirantes presidenciales tienen una fórmula para acabarla, ¿cuál es la suya?



Predicar con el ejemplo y con trabajo duro y honesto, como lo hice cuando fui alcalde, ministro y senador. Y como lo hago como empresario. Mucho control del dinero público y, sobre todo, no proteger a nadie que haga mal las cosas, no importa qué tan cercano sea.

Propuesta del doctor ⁦@OIZuluaga⁩ sobre educación dirigida al trabajo y al emprendimiento: pic.twitter.com/bTeTby7fMT — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) February 12, 2022

Las disidencias, el Eln y el ‘clan del Golfo’ se están volviendo una seria amenaza para la seguridad. ¿Qué hará, si es elegido presidente, para atacar estos fenómenos delincuenciales?

​

Ya se dialogó, ya se hizo un acuerdo y siguen sembrando el terror y matando colombianos. Lo primero que hay que hacer es defender a Colombia de estos terroristas con toda la firmeza. Lo que no se puede hacer son acuerdos, pensando que son buena gente y que tienen buenas intenciones. Lo dije en 2014 y lo repito, quiero paz sin impunidad.



¿Usted es amigo de regularizar el consumo de drogas como una herramienta para luchar contra el narcotráfico?



No estoy de acuerdo con la legalización de la droga con fines recreativos. Lo que sí podemos hacer es reemplazar cultivos de coca con cannabis medicinal.



Mucha gente se pregunta si usted seguirá cumpliendo con el acuerdo de paz con las Farc. ¿Cuál es su respuesta a esto?



Solo si se hacen los siguientes ajustes: quienes cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no deben estar en el Congreso, las Farc deben entregar todos los bienes a los que se comprometieron para reparar a las víctimas y debe existir una sala de juzgamiento independiente para nuestras Fuerzas Armadas.



Usted ha sido muy duro con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Cree que el mandato de Ospina sería un ejemplo de la izquierda en el poder en Colombia?



Sí, esa alcaldía es un ejemplo de la degradación económica y social que generan el populismo y la izquierda, que es permisiva con el delito e incapaz de resolver problemas de la gente. Cali es el fiel ejemplo de cómo una gran ciudad, pujante y con inmenso potencial, está estancada y aterrada por la violencia, por la mala gestión del alcalde. Por eso he venido advirtiendo que lo que Ospina hizo con Cali es lo que Petro haría con el país.



¿Por qué cree que, después de un año, Petro sigue liderando las encuestas de intención de voto?



Las encuestas son foto de un momento. En 2018, las encuestas tempranas marcaban un liderazgo de Fajardo y al final fue Duque el elegido. Hoy hay una unidad de la izquierda y una atomización de la derecha por egoísmos y miopía política, como la de Álex Char. Pero falta mucho para la primera vuelta y los candidatos tendremos la oportunidad de llevar nuestro mensaje.

En otras noticias de política

Humberto de la Calle dice que irá hasta el final en su campaña al Congreso



'No fue culpa del virus, fue culpa del Gobierno': Petro desde Magdalena



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA