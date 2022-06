Un nuevo ‘rifirrafe’ entre la cantante Marbelle y la campaña presidencial del Pacto Histórico se registró en los últimos días. Esta vez los comentarios fueron dirigidos a Verónica Alcocer, esposa del aspirante a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, y quien respondió vía Twitter a los trinos de la intérprete de ‘Collar de perlas', donde la califica de ‘brincona’.



"¿A quién quieren ver como primera dama? A esa gran mujer apoyo del ingeniero o a esa ‘brincona’ con ínfulas de Lady Di”, preguntó Marbelle a sus seguidores el pasado domingo 12 de junio.



De inmediato, los internautas empezaron a etiquetar a Alcocer en la publicación, quien es bastante activa en la mencionada red social y respondió a los señalamientos de la artista.



“Ínfulas no. Pero si es mi inspiración Lady Di, junto a la madre Teresa de Calcuta y la primera dama Michelle Obama. Saludos, Marbelle”, le respondió Verónica.



Entre tanto, el tema no concluyó allí, pues la cantante nuevamente volvió a generar polémica al replicar el mensaje de la esposa de Petro diciéndole ”que no fuera confianzuda porque uno solo le manda saludos a los amigos, suerte”.

No sea confianzuda uno le manda saludos a los amigos … suerte ! 👍 https://t.co/UNxbiyiuON — MARBELLE (@Marbelle30) June 13, 2022

Esta no es la primera vez que la artista hace comentarios de ese calibre contra la campaña de Gustavo Petro, pues se le ha visto constantemente realizar afirmaciones contra Francia Márquez, fórmula vicepresidencial, y contra otros integrantes del movimiento político.

