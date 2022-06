Esta segunda vuelta definirá quién ocupará el cargo de presidente de Colombia en este nuevo periodo, las votaciones de manera nacional se desarrollarán el domingo 19 de junio, de manera internacional iniciaron el 13 de junio para los colombianos que habitan en el exterior.

El tarjetón estará organizado de la siguiente manera: en el primer recuadro de la izquierda esta ubicado Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo. En el medio aparcerá Gustavo Petro con su candidata a la Vicepresidencia, Francia Márquez y por último estará dispuesto el recuadro de voto en blanco.



Vale la pena aclarar que este orden corresponde al que ya se había sorteado en la primera vuelta presidencial.



La Registraduría Nacional presenta al país la nueva tarjeta electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la república en segunda vuelta, con las mismas características establecidas en el plan de garantías electorales. pic.twitter.com/MP4R6Sz0Tu — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 2, 2022

¿Cómo votar para no anular el sufragio?

Si la intención de voto en el tarjetón no se ve de manera explícita y clara se contará como nulo. Ahora bien, la Registraduría Nacional recomienda a la ciudadanía que se marque con una equis sobre el recuadro donde aparecen los candidatos de su preferencia.



Sin embargo, es importante aclarar que cualquier marca que se encuentre dentro de una de los recuadros se contará como un voto por esa opción.



Además, es necesario que la marcación no se salga del recuadro del candidato de preferencia, porque en caso de que invadir varias casillas el voto será declarado como nulo. Sucederá lo mismo si se marca, al mismo tiempo en el tarjetón, la foto de una dupla de candidatos y la del voto en blanco.

¿Qué pasa con el voto en blanco?

Si bien el voto en blanco va a ser una opción que pueden escoger los sufragantes, este no tendrá ningún efecto jurídico, es decir, que en caso de que esta opción obtenga la mayoría de votos, no se realizará una tercera vuelta presidencial, sino que se dará por ganador al candidato con más votos.

