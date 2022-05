Sergio Fajardo mostró su desconcierto ante la propuesta de Ingrid Betancourt de unir el centro para evitar que los colombianos tengan que elegir entre las opciones de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez: “Yo no entiendo a Ingrid", dijo el exalcalde de Medellín y el exgobernador de Antioquia.



(Lea también: Duque: 'Mi campaña fue manejada de manera transparente')

Y añadió: "Yo no he conversado nada con Ingrid, con Ingrid ha sido una relación difícil, ella hacía parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo, pero después decidió que se retiraba y después fue la persona que dijo que quería estar con Álvaro Uribe y con el Centro Democrático, entonces no tengo claro qué es lo que quiere”.



Ella, por su parte, volvió a decir en el debate presidencial en la Universidad EAFIT, en Medellín, que la única alternativa es unirse con él y extendió la invitación al independiente Rodolfo Hernández.



"No todos podemos llegar a primera vuelta", confesó. "Los colombianos no quieren votar ni por 'Fico' ni por Petro. Esta es una realidad, entonces si la gente se acerca con una inconformidad y con una angustia porque no encuentran por quién, yo creo que si nosotros logramos unir el centro en una sola opción, que sea esa opción blindada contra la corrupción, que les dé a los colombianos la posibilidad de que hay alguien por quién votar", dijo la aspirante del partido Verde Oxígeno.



(Además: Crear el ‘bono de gratitud económica’, propuesta de Fico para empresarios)



Fajardo volvió a insistir: "Yo no tengo ninguna conversación con Ingrid y he explicado todo lo que ha sido la relación con ella, desde la Coalición Centro Esperanza, que ha sido conflictiva porque se fue y con implicaciones repito. Humberto de la Calle no puede hablar de mí. Y después ella, nosotros que somos un movimiento de oposición al Gobierno actual, ella posteriormente estaba que se quería reunir con el Centro Democrático y con Álvaro Uribe".



La opción que se extravió



La Coalición Centro Esperanza venía trabajando cohesionada desde hace dos años para presentarse como una alternativa ante la polarización del país. En ese proceso, sus miembros invitaron a Ingrid para que oficiara de amable componedora. Sin embargo, de manera sorpresiva anunció también su candidatura presidencial y se fue lanza en ristre, en pleno debate, contra Alejandro Gaviria, uno de los precandidatos.



Fue en enero cuando Ingrid le dijo mirándolo a los ojos que no iba a permitir que entraran "lobos" a la Coalición.



La también aspirante de la coalición de centro le dijo a Gaviria que habían hecho un “acuerdo” dentro de esta convergencia política que decía que “no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria”, refiriéndose a la adhesión que realizó el senador por Cambio Radical, Germán Varón, a su campaña presidencial.



“Tú has aceptado el apoyo de gente que me preocupa muchísimo. Nosotros partíamos de la base de que íbamos a tener confianza y que, si eso sucedía, lo íbamos a decir en público. Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema. No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas”, afirmó la precandidata presidencial.



"No podemos decirle al país que somos la coalición que lucha contra la corrupción, trayendo aquí a corruptos", añadió.



“Lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. La invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí? Es disfrazar de superioridad moral”, le dijo Gaviria, quien también explicó que llegada de Varón a su campaña fue a “título personal”, como lo ha dicho el propio congresista y el partido Cambio Radical.



(Le recomendamos: Gobierno anuncia medidas para reforzar la seguridad de Gustavo Petro)



“¿Sabe cómo voy a responder a este tipo de actitudes?, sumando apoyos. Hoy se sumarán Rafael Pardo y Eduardo Díaz, gente que yo respeto, y así (seguirá siendo), sin ese tipo de superioridades morales, uniendo al país y a las fuerzas políticas para transformar a Colombia. Que la política no se convierta en este tipo de señalamientos oportunistas e hipócritas”, afirmó el exministro de Salud.



La unidad de la Coalición Centro Esperanza a partir de ese momento se acabó.



Luego cada uno emprendió su camino, pero con las últimas encuestas sus opciones de llegar a la Casa de Nariño se ven difíciles.



De hecho, ella abrió la puerta para un posible retiro y apoyar a uno de sus dos contendores. "Si es Rodolfo, no tengo ningún problema; si es Sergio, me encantaría. No tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia. Después de muchos errores hay que tomar una buena decisión, es el momento de hacerlo".

Si es Rodolfo, no tengo ningún problema; si es Sergio, me encantaría. No tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia FACEBOOK

TWITTER

Y dijo que había que “saberse retirar en el momento que haya necesidad si eso puede contribuir a que Colombia tenga una opción diferente que realmente nos permita salir de una votación entre el odio y el miedo”.



“Si yo voy ganando lo lógico es que el perdedor se adhiera, pero yo sé que todo muerto estira, él viene aquí, más tardecito", concluyó, por su parte, el exalcalde de Bucaramanga para reiterar que él seguirá adelante.



Demasiado tarde



La nueva propuesta de Ingrid se hace pública tras la revelación de la encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica, el domingo que pasó en la edición del diario EL TIEMPO.



En el estudio Percepción País se les preguntó de manera presencial a 2.132 colombianos: ¿por cuál candidato a la presidencia usted votaría si las elecciones fueran el próximo domingo?



Las respuestas fueron las siguientes: Gustavo Petro, 36,4 por ciento; Federico Gutiérrez, 30,6 por ciento; Rodolfo Hernández, 12,4 por ciento; Sergio Fajardo, 6,9 por ciento; Ingrid Betancourt, 1,3 por ciento; John Milton Rodríguez, 1,1 por ciento; Enrique Gómez, 1,1 por ciento; Luis Pérez, 0,2 por ciento; voto en blanco, 5,7 por ciento; y no sabe o no responde, 4,3 por ciento.



La encuesta mostró la caída del candidato de la Coalición Centro Esperanza. En marzo obtuvo un 9,1 por ciento; a principios de abril subió ligeramente al 9,5 por ciento y ahora baja al 6,9 por ciento.



Con estos datos, podría concluirse que el centro y la centro-izquierda, a la fecha, han perdido el protagonismo y que los colombianos se van a decantar por posiciones políticas antagónicas.



En línea con estos resultados queda en el aire la posibilidad de una alianza entre Hernández y Fajardo. Esta fórmula, que hubiera sido muy atractiva hace un mes, llega tarde por razones de forma y de fondo. Los tarjetones ya se están imprimiendo y a pesar de que alguno se bajara del bus para empujar al otro, su fotografía estaría en el documento que se les entregará a los electores en las urnas.



Alfonso Portela, exregistrador delegado y conocedor de la mecánica electoral, le dijo a EL TIEMPO que realizar modificaciones a estas alturas es imposible. La única excepción sería por incapacidad o muerte de alguno de los integrantes de las fórmulas que ya están inscritas.



Sin embargo, dijo que la renuncia a una candidatura “puede ser en cualquier momento” y que en este caso particular, dependiendo de los tiempos de la Registraduría, lo máximo que se podría hacer es “sacar una de las dos casillas” de la tarjeta electoral.



La encuesta muestra, además, una nueva realidad política. Hasta hace unas horas, el diálogo entre ambos aspirantes era fluido y se veía probable un acuerdo. En la campaña de Fajardo tenían la convicción de que los resultados serían favorables y el ingeniero se retiraría. Pero fue al revés.



Con estos resultados de la encuesta, podría considerarse que de los ocho aspirantes a la presidencia cuatro de ellos ya no van a desempeñar ningún rol decisorio. Los números de Ingrid, 1,3 por ciento; John Milton, 1,1 por ciento; Gómez, 1,1 por ciento, y Pérez, 0,2 por ciento, son inferiores al margen de error de la encuesta, que es del 2,5 por ciento.



El estudio de Guarumo y EcoAnalítica es el tercero que se publica en Colombia en menos de una semana con tendencias más o menos similares.



Petro y Gutiérrez pasarían a una segunda vuelta, según la encuesta de intención de voto de la firma Invamer para Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, de este viernes.



De acuerdo con esos datos, Petro se ubica de primero con el 43,6 por ciento; Gutiérrez, segundo, 26,7 por ciento. Después de ellos viene Hernández, con 13,9 por ciento; Fajardo, con 6,5 por ciento; Rodríguez, con 1,5 por ciento; Gómez, con 1,1 por ciento; Ingrid, con 0,5 por ciento, y Pérez, con la misma cifra.



En ésta, en un escenario de segunda vuelta Petro tiene ventaja. El candidato del Pacto Histórico saca 52,4 por ciento y el exalcalde de Medellín, 45,2.



Y la del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Semana. En esta, Petro, obtendría el 38 por ciento de los votos, mientras que Gutiérrez tendría un 23,8 por ciento. Hernández aparece en el tercer lugar con un 9,6 por ciento, y Sergio Fajardo marca 7,2 por ciento.



"Aún estamos a tiempo de unirnos", insistió en la mañana de este miércoles Ingrid. Como está la campaña y por los datos de las encuestas, esta opción se desvanece. De ahí, entre otros aspectos, el desconcierto de Fajardo con Ingrid.





(Siga leyendo: Fajardo descarta alianza con Rodolfo y dice que no está hablando con Ingrid).



POLÍTICA