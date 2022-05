Tras reconocer su derrota en las urnas, el candidato presidencial por el movimiento Centro Esperanza, Sergio Fajardo –cuarto lugar en las elecciones del domingo 29 de mayo, con más de 888.000 votos (4,20 por ciento)–, felicitó a los candidatos que pasaron a segunda vuelta –Gustavo Petro y Rodolfo Hernández– y aseguró que es claro que Colombia quiere un cambio.



“Estaba claro que Colombia iba a cambiar y quedó claro que Colombia quiere cambiar, quedó en manos de dos personas que representan un cambio”, afirmó, acompañado de su familia, de los demás políticos de la coalición y de su equipo, en la sede de su campaña en Bogotá.

“No tengo duda de que este cambio marca un hito en la historia de Colombia, no había pasado lo que pasó en estas elecciones”, dijo, calmado, pero visiblemente decepcionado, después de que se conocieron los resultados, con más del 90 por ciento del conteo.



Expresó sus buenos deseos a ambos candidatos para la segunda vuelta, pero les advirtió de la responsabilidad que tienen con el país. “Tienen una responsabilidad gigantesca con Colombia, pero como siempre he predicado, tenemos que saber ganar, pero mucho mejor saber perder y entender que fueron las personas escogidas. No tengo ningún remordimiento, no tengo ninguna queja”, aseguró.

En su discurso, el excandidato de Centro Esperanza sostuvo que Colombia necesita proyectos que lo unan porque, dijo, este es un país muy fragmentado en todo sentido.

“Cuidemos a Colombia, démosle una dosis de optimismo, siempre he creído que es la educación, el conocimiento y la cultura lo que le tiene que dar a este país el hilo que lo conecta para resolver los problemas más difíciles, de la paz, de la convivencia”, afirmó.

Y agregó: “Que la decencia se convierta en un elemento común entre nosotros y que no nos tengamos que destruir por una diferencia política”.



También aprovechó para agradecerles a su compañero de fórmula, Luis Gilberto Murillo, y a sus compañeros de coalición y expresar que fue una campaña dura.

“Esta ruta –dijo– ha sido larga, tempestuosa a veces, pero les quiero agradecer todo ese esfuerzo... Ustedes son la expresión de esa Colombia que hasta las últimas horas estuvieron repartiendo volantes por todo el país, estuvieron luchando por lo que queremos, por lo que nosotros representamos... No podemos estar tristes”.

Por último, Fajardo sostuvo que es consciente del malestar que existe y aseguró que el país va para una época difícil. “Colombia tiene esa mezcla de rabia, miedo, inconformidad, insatisfacción y tristeza. Esta no es una Colombia alegre, esta es una Colombia triste que está sufriendo”.



Anunció que hoy mismo se reunirá con su equipo de trabajo para definir la ruta por seguir. “Nos vamos a reunir temprano para que le podamos decir al país cuál es el camino que vemos y cuáles son las perspectivas que vemos en el nuevo contexto político”.

REDACCIÓN EL TIEMPO