Para el ingeniero Rodolfo Hernández, candidato independiente, las matemáticas son sencillas: Él, según las encuestas, tiene más intención de voto que Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Por lo tanto, si alguien se va a bajar del bus en la carrera electoral para conformar una hipotética alianza deben ser ellos dos y brindarle su apoyo.



(Le puede interesar: Por amenazas, Hernández y Fajardo se solidarizan con Petro)

(Además lea: ¿Qué dice la Policía sobre supuesto atentado contra Gustavo Petro?)



"No acepto la alianza, acepto el apoyo total. Yo espero, basado en este raciocinio, que ellos que son los que van de segundo y de tercero atrás en las encuestas, me apoyen a mí", argumentó él en las últimas horas.



Hernández señaló que está listo para unificar sentimientos contra "los ladrones politiqueros", pero siempre que él reciba el apoyo, pues es quien mejor va en las encuestas, mientras que Betancourt y Fajardo van atrás.



Hernández hizo este planteamiento en Medellín. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en medio de una caminata en el centro de la ciudad, reiteró que no hará alianzas porque él se debe a los ciudadanos que firmaron a favor de él cuando se inscribió. Pero que sí recibe apoyos.



(Lea también: Elecciones: Qué les está haciendo falta a las campañas de los ‘rezagados’)



La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica es desfavorable con Ingrid.



Ella está en el grupo de candidatos que se perfilan como los ‘rezagados’ de la contienda.



Ese es el caso de Ingrid Betancourt (1,3 por ciento), John Milton Rodríguez (1,1 por ciento), Enrique Gómez (1,1 por ciento) y Luis Pérez (0,2 por ciento), se ha escuchado versiones de una posible renuncia.



"Pienso que tenemos que lograr una opción viable para el centro. Hago un llamado a Fajardo y Hernández para tomar decisiones porque estamos a menos de un mes de las elecciones", dijo Ingrid.



(Le recomendamos: Petro y Fico, favoritos para primera vuelta, pero habría empate en segunda)



Fajardo, por su parte, reiteró que no renunciará. Hasta la semana anterior, el candidato de la Coalición Centro Esperanza había conversado con Hernández para evaluar una posible unión. Con la aparición de las encuestas está, por ahora, parece inviable.



POLÍTICA