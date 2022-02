El candidato presidencial Rodolfo Hernández ha causado revuelo en redes sociales luego de que explicara una de sus propuestas. El exalcalde de Bucaramanga dijo que si gana, va a construir una "ciudad cárcel" en los Llanos Orientales para ubicar a los 200 mil presos más peligrosos del país para que trabajen allí y se paguen su propia comida.

Hernández argumentó que se haría el "mejor urbanismo del mundo" y con una ley se exime a las empresas de impuestos para que se vayan para allá y den empleo a los reclusos pagándoles 1,6 salarios mínimos mensuales. Cada detenido trabajará y se sostendrá con su salario.



"Hay 200 mil presos peligrosos. Se hace un urbanismo, el mejor del mundo, y se hace una ley en la que todas las empresas que necesiten y se vayan para allá, no pagan impuestos, pero tiene que pagar 1.6 salarios mínimos a los presos. Cada preso consigue su trabajo, no se le da de comer y tienen que trabajar para comer; todos tienen un brazalete de titanio adherido al tobillo, como un esparadrapo", explicó Hernández en entrevista con la emisora Tropicana.



Según el candidato presidencial, no se está resocializando a los presos en las cárceles del país, sino que se está empeorando la situación social de Colombia, por lo que propone que el Estado adquiera un terreno de más de 200 mil hectáreas para ubicar a esta población.

