En una mañana tranquila y sin alteraciones al orden público, arrancó la jornada de votaciones en Antioquia y en Medellín.



En el departamento hay 5.066.849 personas habilitadas para votar en 14.484 mesas distribuidas en 1.160 puestos de votación. En Medellín son 223 puestos.



Así van los resultados

Avanza el conteo de votos en Antioquia Foto: Jaiver Nieto

Con corte a las 6 de la tarde, se han informado el 1,91 % de las mesas de votación del Senado. Allí, el Partido Conservador lidera con el 22,44% de los votos (2.956), le sigue el Partido Liberal, con el 18,55% (2.443 votos) y Centro Democrático con 16,19% (2.132).



Con 908 votos, Carlos Andrés Trujiullo (Conservador) es el candidato más votado, seguido de John Jairo Roldán (Liberal), con 778 y Nicolás Albeiro Echeverry (Conservador), con 755 votos.



En Cámara, se han escrutado el 1,2 % de las mesas y el Partido Conservador lidera con el 21,76% de los votos (1.488), le sigue el Partido Liberal, con el 16,43% (1.124 votos) y Centro Democrático con 15,83% (1.083 votos).



Los candidatos con más votos son: Daniel Restrepo (Conservador) con 440 votos, Julián Peinado (Liberal) con 374 y Andrés Felipe Jiménez (Conservador) con 350.

Así fue la jornada de votación

En la capital antioqueña, dos de los precandidatos presidenciales ejercen su votación.

Hacia las 8:10 de la mañana lo hizo Sergio Fajardo y a las 8:40 lo hará Federico Gutiérrez. Ambos en el INEM José Félix de Restrepo, un colegio público ubicado en El Poblado, sur de la ciudad.



8:10 a. m. Sergio Fajardo votó en Medellín

Sergio Fajardo votó en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre las 8:10 de la mañana llegó Sergio Fajardo, precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, a emitir su voto.



"El mensaje fundamental es voten, voten por la persona que ustedes quieran, pero voten contra la corrupción. Una persona que no participa termina indirectamente apoyando a los corruptos porque les queda más fácil comprar los votos y más fácil ganar. La batalla contra la corrupción se da aquí en las urnas", dijo Fajardo al terminar de votar.



"Estoy muy contento, tengo la convicción de que voy a ser el presidente de Colombia y este es el primer paso", agregó.

9:23 a. m. Votó Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez votando en Medellín. Foto: Prensa Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, precandidato presidencial, ejerció su derecho al voto en compañía de su esposa Margarita Gómez y sus hijos Pedro y Emilio, desde el Inem José Felix de Restrepo, en Medellín.



"Vamos a ganar, yo lo siento en las calles y me da mucha emoción ver cómo Colombia entera salió desde temprano a votar y aquí lo tenemos que defender es la democracia y las libertades. Hoy vamos a ganar la consulta dentro del Equipo por Colombia y ganaremos luego la presidencia para construir un país en orden y con oportunidades", expresó Fico, tras depositar su voto.



"Ya miraremos los resultados en la noche y seremos una realidad muy fuerte para competir en la elección presidencial y derrotar cualquier tipo de proyecto populista, autoritario y corrupto que esté en el camino", agregó.

10:00 a.m. Problemas para votar

Ciudadanos reclamando porque su cédula no aparece en el puesto de votación del INEM. Foto: David Calle/EL TIEMPO

En medio de la jornada, algunos ciudadanos no han podido votar porque su cédula no aparece registrado. Así le sucedió a Gladys Gómez:



“Voté hace 4 años acá en el INEM, me fijé en la página de la Registraduría y aparezco acá en la Mesa 5. Madrugué supuestamente a votar y no está mui nombre por ninguna parte, no aparece la cédula y la Registraduría nos tiene que solucionar el problema”, contó.



Lo mismo le sucedió a Álvaro Arango: “Llego a mirar mi cédula y no está registrada y es muy extraño porque en este punto he votado 25 años seguidos”.



Para este tipo de casos, la Registraduría dijo que llevará a los votantes hacia su sede en el Centro de Medellín para buscar soluciones.



“Dicen que nos llevan y nos regresan acá, me parece una falta de respeto”, expresó la señora Gómez.

11:00 a.m. El alcalde de Medellín también votó

El alcalde Daniel Quintero votando. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Tras realizar la instalación de las elecciones a las 7:30 a.m de hoy domingo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, realizó su derecho al voto.



"La invitación general es a apoyar la democracia. Más allá de las diferencias que podamos tener en términos políticos, ideológicos, de gustos, la invitación es a unirnos al rededor de la democracia. La democracia nos garantiza la libertad que podamos ejercer la voluntad popular", manifestó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien a primera hora ejerció su derecho al voto en la Sección Escuela Tricentenario.

12:00 p. m. Aníbal Gaviria invitó a votar

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, votando. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

“Hoy es el día de las libertades, hoy es el día de la esperanza”, con estas palabras se refirió el gobernador Aníbal Gaviria Correa a todos los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia con una invitación especial a ejercer el derecho al voto.



“La invitación es a acudir masivamente a las urnas para aprovechar ese derecho inmenso que nos dio la democracia y para fortalecer la democracia con nuestra participación”, señaló Gaviria.

1:00 p. m. Largas filas en algunos puntos

Largas filas para votar en la Universidad Eafit. Foto: Jaiver Nieto

En algunos puntos de votación hay largas filas, como se aprecia en la Universidad Eafit, al sur de Medellín.



De otro lado, las autoridades no han reportado alteraciones al orden público en Antioquia.



Hay tarde soleada en la capital antioqueña, aunque se estima que lloverá en las próximas horas.

3:45 p.m. La seguridad

Votaciones en tranquilidad en el colegio San Carlos de Medellín. Foto: Jaiver Nieto

En calma transcurrieron las elecciones de este domingo en Medellín y en Antioquia.



Las autoridades reportaron que el CTI capturó a Giovanni Mauricio Fernández, cuando estaba votando en una mesa en el municipio de Copacabana, en el Norte del valle de Aburrá.



De otro lado, la Defensoría del Pueblo detectó a una menor de edad con un tarjetón marcado en un colegio de la comuna 13.



Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió algunos casos de publicidad política cercana a algunos puestos de votación, pero esto no tuvo mayores consecuencias.



De otro lado, el Personero de Medellín, William Yeffer Vivas, se presentó un caso de agresión a una funcionaria de la entidad.



"Se nos reportó que una funcionaria de la Personería fue agredida físicamente por un testigo electoral", contó el Personero.



El hecho tuvo lugar en un puesto de votación ubicado en un colegio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de la ciudad.

4:00 p. m. Cierre de urnas

A las 4 p. m. se cerraron todas las mesas de votación en el país. Durante todo el día se vio gran afluencia de personas en los 223 puestos de votación dispuestos en la capital antioqueña.



Hasta el momento el parte fue de tranquilidad por parte de las autoridades.