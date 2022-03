Virtualmente cerrados los conteos de los votos para las tres consultas presidenciales, que dejaron a Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo como ganadores, y con un avance del 90 % en el recuento de votos para Congreso, el mapa electoral colombiano para este 2022 empieza a decantarse.



Como se esperaba, Petro se impuso sin esfuerzo en la consulta del Pacto Histórico, con casi 4,3 millones de votos (el 80,4% del total, con el 93 % de mesas escrutadas). Pero además su partido se perfila como la principal fuerza en Cámara y Senado, seguido por el conservatismo y el Partido Liberal.

'Fico' Gutiérrez logró más de la mitad del total de los votos del Equipo por Colombia, y Sergio Fajardo logró imponerse en su coalición, que estuvo lejos de las expectativas generadas durante los primeros meses del año. Estas son algunas claves de esta jornada decisiva para la democracia colombiana.

1. Petro pica en punta: ¿quién será su 'Vice'?

En el Hotel Grand Hyatt, la coalición del Pacto Histórico celebró como ganador de la consulta a Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo/ CEET

El nombre de Gustavo Petro no tenía discusión en la consulta interna del Pacto. Los al menos 5,4 millones de votos que tuvo la consulta interna lo aseguran virtualmente en la segunda vuelta presidencial, y en su discurso de triunfo de este domingo él afirmó que va a intentar ganar la Presidencia en la primera vuelta.



​¿Qué dicen las cifras? El 'plante' con el que arranca el líder del Progresismo es sin la menor duda muy fuerte. Pero para llegar a la Casa de Nariño Petro tendrá que buscar alianzas. Sus 4,4 millones de votos superan de lejos los 2,8 millones que tuvo en el 2018, cuando se impuso en la consulta de la izquierda contra el hoy gobernador de Magdalena Carlos Caicedo. Pero no alcanzan a igualar (aún pendiente el 7% de los conteos) lo que sacó en la primera vuelta del 2018 (4,8 millones) y son algo más de la mitad de lo que tuvo en la segunda vuelta (8 millones), cuando perdió la Presidencia con Iván Duque.



Desde este lunes, Petro intentará así atraer votos de la coalición de Centro y concretar los coqueteos con el Partido Liberal de César Gaviria. Y tendrá que lidiar con una 'papa caliente': deberá definir si se va con Francia Márquez (una de las grandes triunfadoras de la jornada, con casi 800 mil votos) como fórmula vicepresidencial, o si le apuesta a buscar a un socio político que le ponga votos diferentes a los de la izquierda que ya tiene asegurados. ​

2. 'Fico', a aglutinar el 'Toconpetro'

Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín y ganador de la consulta del Equipo por Colombia. Foto: Foto: César Melgarejo/ CEET

Con 1,4 millones de votos por debajo de los que alcanzó Gustavo Petro, pero respaldado por casi 2,1 millones de colombianos, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez se enfrenta al reto de aglutinar a las fuerzas que no quieren el triunfo de la izquierda en las Presidenciales: el llamado 'ToconPetro' (Todos Contra Petro) que se vio ya en el 2018.



A diferencia de lo que pasa en la coalición Centro Esperanza, 'Fico' puede dar casi por sentado que los al menos 3,9 millones de votos del Equipo por Colombia se irán con él el 29 de mayo, y lo que empieza a hacer desde este lunes es tratar de aglutinar otras fuerzas afines con su propuesta.



Entre ellas, el mismo Centro Democrático, que no tiene en Óscar Iván Zuluaga un candidato fuerte y que, del mismo expresidente Álvaro Uribe para abajo, no ven muy lejos de su propuesta política a Gutiérrez.



Más aún cuando Petro enfilará todas sus fuerzas a tratar de asegurar una victoria en primera vuelta.

3. El Centro Democrático perdió sin Uribe en el tarjetón

Mientras el Pacto Histórico aparece como gran ganador en las votaciones para el Congreso, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe perdió su papel protagónico en el Legislativo. No solo porque no estuvo Álvaro Uribe en el tarjetón (él fue el más votado del 2018, con 875 mil apoyos electorales) sino porque no tuvo figuras que convocaran votos en forma siquiera comparable con los resultados del expresidente en 2014 y 2018.



De ser la primera fuerza política en esas elecciones, el uribismo pasaría ahora a un quinto lugar en el Senado. Aún pendiente un 10 % del conteo, el Centro Democrático perdía casi un millón de votos frente a sus resultados de hace cuatro años. Y de 19 curules en Senado en 2018, queda con 14 en este 2022.



Ahora, el Centro Democrático enfrenta una disyuntiva: insiste en la candidatura de Zuluaga, que despega sin fuerza, o apoya a la candidatura de 'Fico' Gutiérrez, el candidato que busca aglutinar a las fuerzas de centro derecha.

4. El Centro se extravió en las disputas internas

Hasta finales del año pasado, la posibilidad de que el centro político lograra presentar una candidatura presidencial viable estaba en las cuentas de todos los analistas políticos.



Figuras de la talla de Sergio Fajardo (más de 4 millones de votos en la primera vuelta presidencial del 2018) y otros como Jorge Robledo (tradicionalmente, uno de los senadores más votados), Juan Manuel Galán y el exministro Alejandro Gaviria anticipaban que quien se impusiera en la consulta interna sería un jugador de peso en la primera vuelta presidencial.



Todo ese capital, sin embargo, se diluyó en medio de agrias disputas internas, especialmente la que protagonizaron la exsenadora Íngrid Betancourt (que entró a la Coalición fugazmente, solo para terminar llamando a los colombianos a no votar por sus fallidos aliados políticos) y Alejandro Gaviria.



La coalición de centro logró algo más de 2,1 millones de votos, 1,7 millones menos que el Equipo por Colombia y 3,3 millones de votos por debajo del Pacto Histórico. Y el ganador en esa consulta, el exgobernador Sergio Fajardo, se impuso con casi 710 mil votos: son al menos 50 mil menos que los que logró el segundo puesto del Pacto Histórico: Francia Márquez, la líder social del Pacífico que hasta hace algunos meses era desconocida para la mayoría de colombianos. ​



REDACCION ELTIEMPO.COM