Mediante la resolución 1677 de mayo de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el tope de los gastos para invertir en las campañas electorales por los candidatos a la presidencia, así como el valor de reposición por voto válido que tuvieran.



En dicha resolución se definió que el tope de gastos de los candidatos presidenciales para la segunda vuelta presidencial, que terminó el domingo pasado sería de $ 12.840’703.931.

Para la primera vuelta presidencial, el tope que había fijado el CNE fue de $27.453’094.557.



En este punto se debe señalar que la ley también consagra que los aspirantes a la Casa de Nariño tendrán derecho a reclamar un anticipo. Y cuando lo piden, el valor de reposición por cada voto disminuye. Para la segunda vuelta, el anticipo para quienes lo quisieran tramitar se fijó en $ 4.488’465.981.



En lo que tiene que ver con la reposición, el Consejo Electoral señaló que los candidatos que accedieran a anticipos de financiación estatal recibirían como reposición por voto válido $ 1.561 por cada uno.



Y para quienes no acudieran al anticipo, la reposición por cada voto se fijó en $ 6.372.

Pero en este caso no quiere decir que se multipliquen los votos obtenidos por los 6.372 pesos, en la medida que todo indica que ninguna de las campañas pidió anticipos. Rodolfo sacó 10’580.412 votos, y Gustavo Petro, 11’281.013 votos.



En otras palabras, lo que se financia no son los votos obtenidos, sino los gastos de campaña.



Por eso la norma establece que independiente de cuántos votos obtuvo un candidato, únicamente se le devolverá lo que certifique como gastado en la campaña. Y ese informe todavía no lo han entregado al CNE.



“Nunca habrá una reposición más allá de lo gastado”, dijo Alfonso Portela, exregistrador.



