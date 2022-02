Este viernes se conoció que la periodista Paola Ochoa, ya no será la fórmula de vicepresidencia del precandidato independiente Rodolfo Hernández.



(Puede leer: Los líderes políticos se unen para condenar violencia en la campaña)



Así lo dio a conocer en un comunicado enviado al exalcalde de Bucaramanga, en el que explica que actualmente está atravesando por una crisis matrimonial junto a su marido Juan Ricardo Ortega, con quien tiene cuatro hijos.

“A él -Juan Ricardo Ortega- hice la primera llamada para contarle sobre tan honrosa designación y en ella me ofreció todo su respaldo y apoyo incondicional en esta tarea tan importante para el país”, dijo Ochoa en la carta enviada a Hernández.



Asimismo, dejó saber que con el anuncio de su candidatura a la vicepresidencia se hizo pública la crisis matrimonial de su relación. De hecho, en una entrevista dada a ‘Blue Radio’, la comunicadora aseguró que sus hijos sufrieron “al enterarse por medios de comunicación del supuesto divorcio”.



“Juan Ricardo es una persona muy versada en temas económicos y de lucha contra la corrupción, dos ámbitos en donde goza de un gran reconocimiento nacional e internacional. Por eso, me tomó con tanta sorpresa que se hiciera pública la noticia de un divorcio entre ambos por parte de algunos medios de comunicación.”, dice en la carta en la que anunció su renuncia.



Como bien lo describe la comunicadora, Ortega es reconocido por su experiencia como economista y por ser exdirector de la DIAN. También fue el exgerente del Banco de la República, economista jefe de BBVA, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presidente del Grupo de Energía de Bogotá.

No te afanes Andrés, desde marzo del año pasado no somos pareja — Juan Ricardo (@juanortega3) February 15, 2022

De la vida personal de Juan Ricardo Ortega se sabe que se casó por lo civil con Paola Ochoa, y que la polémica por un supuesto divorcio entre la pareja, surge porque en días pasados el exdirector de la DIAN le había respondido a un usuario en Twitter que él estaba separado de su esposa desde marzo de 2021.



Ante esta situación, Ochoa ha expresado que aún no están divorciados y que para ella su familia es primordial.



“Necesito tiempo y concentración para atender ese asunto familiar, que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Es mi deber estar con los niños en este preciso instante de sus vidas y ello me impide concentrarme plena y totalmente en la campaña”, dijo la excandidata a la vicepresidencia.



POLÍTICA

En otras noticias

- Investigan a Katherine Miranda por vallas contra exministra Abudinen



- Gustavo Petro le ganaría a Alex Char en el Caribe, según nueva encuesta