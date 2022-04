La reciente propuesta del candidato presidencial, Gustavo Petro, que ha denominado como "perdón social", ha generado una ola de críticas desde diferentes frentes políticos.



Petro, que ya había usado esta expresión cuando fue criticado por sus coqueteos políticos con Luis Pérez, volvió a hablar del tema tras los cuestionamientos por la cita que tuvo su hermano Juan Fernando con el condenado exsenador Iván Moreno Rojas.



Este último recordado por ser uno de los cerebros del 'cartel de la contratación' que saqueó a Bogotá en la Alcaldía de Samuel Moreno.



Al respecto, el senador Gustavo Bolívar salió en defensa del candidato presidencial, asegurando que el concepto de "perdón social" es muy "complejo" y que "el perdón que propone Petro es social y no tiene que ver con sacar corruptos de la cárcel".



"El perdón social es complejo por taras religiosas, obstáculos jurídicos y moral elástica. Se estira para perdonar afines pero se encoge para perdonar adversarios. Habrá reconciliación en Colombia el día q toda la sociedad perdone a las FARC y a Uribe por los crímenes cometidos", indicó en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "Yo puedo perdonar a los Moreno pero cuando hayan pagado sus penas. Me dirán ¿y las FARC? Son procesos distintos. El político es elegido para mejorar a la sociedad y defrauda la confianza ciudadana, a las FARC no les habíamos conferido esa confianza. Estaban al margen de la ley".



Sobre esto, profundizó asegurando que "el perdón no implica necesariamente la abolición de la pena, salvo que se hable de justicia restaurativa, caso JEP, que la conmuta a cambio de verdad, reparación y no repetición. El perdón social debe ser cultural y nacer de procesos cívicos en pro de algo superior como la paz".



Otro miembro de la campaña de Petro, Armando Benedetti, quien tiene un proceso en la Corte por haber incurrido, presuntamente, en el delito de enriquecimiento ilícito, también se pronunció al respecto.



Benedetti indicó que todo se trate de una "estrategia para enlodar" a Gustavo Petro. su pronunciamiento se dio después de que se filtrara un audio en el que, supuestamente, el narcotraficante ‘Marquitos Figueroa’ anuncia su respaldo a la candidatura del líder del Pacto Histórico y habla de un ‘perdón social’.



“En plena Semana Santa los diablos de la derecha son más diablos! Los Moreno que no tienen un voto están presos por Gustavo Petro. Asesino Figueroa pago por la derecha miente sobre Petro. Todos los presos, uribistas, hacen emboscadas y lo peor es que hay bobos que les creen”, aseguró Benedetti.



Y añadió: “Quiero recordarles que logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué más se puede esperar de este asesino?”.



POLÍTICA