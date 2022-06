La discusión sobre la energía llega ahora a la campaña de cara a la segunda vuelta presidencial. Ayer, durante un recorrido que el candidato Rodolfo Hernández tuvo en Barranquilla, se comprometió a revisar los costos de las tarifas de energía que pagan los habitantes de los ocho departamentos del Caribe colombiano.



“Si nosotros miramos eso, les aseguro que la energía baja, por lo menos, un 20 por ciento, y están abusando”, dijo. Hernández se comprometió “a revisar minuciosamente cuáles son esos costos, que son impagables y que los presentan como reales”.



Vale la pena recordar que esta región del país ha tenido múltiples problemas al respecto por el caso Electricaribe; por esta razón, los alcaldes de las capitales de la región se reunirán para tratar el tema del alto costo de las tarifas que pagan los usuarios de la costa a los operadores Air-e y Afinia.



Por otro lado, sobre el mismo tema, Gustavo Petro ha dicho durante su campaña: “Si Ecopetrol ayuda, con su poder aún financiero, a transitar hacia las energías limpias y lo mismo logramos de EPM y de GEB, en Bogotá, tendríamos un músculo que nos permitiría acelerar completamente la posibilidad, sobre todo, de la energía solar en muchas regiones de Colombia”



Empleados de Air-e retoman los trabajos que quedaban pendientes de Electricaribe. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

El candidato del Pacto Histórico ha planteado en su programa de gobierno que el país transite de una matriz energética dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una basada en energías renovables como la eólica y la solar.

Claro que también ha hablado de comprar 5 millones de toneladas de carbón para guardarlo.



Respecto a la propuesta de Rodolfo Hernández, el director de Optima Consultores, Alejandro Lucio, dejó en claro que “no es potestad del presidente definir las tarifas”, pues estas son definidas y reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



En este mismo sentido Daniela Mercado, abogada con maestría en regulación minera, energética y petrolera, explicó que a un comercializador le aprueban una tarifa mediante una resolución que expide la Creg, entonces “no es tan sencillo como querer subirla o bajarla a conveniencia, sino que esto tiene una aprobación”.



En el caso del Caribe colombiano la experta explica que la empresa Air-e tuvo que asumir Electricaribe sabiendo que tenía que hacer inversiones y restauraciones en las redes para atender el mercado, lo cual da como resultado cobrar una tarifa alta de energía.



“No es tan sencillo como decir qué costos podemos quitar porque eso significaría una prestación deficiente del servicio”, asegura.

La hoja de ruta de la energía eólica en el mar de Colombia prevé desarrollar 9.000 megavatios. Foto: Van Oord - Banco Mundial

Sobre la propuesta de Gustavo Petro, Mercado aseguró que Colombia no depende 100 por ciento de fuentes fósiles como el carbón o hidrocarburos sino que “produce entre el 70 y el 80 por ciento a partir de fuentes renovables ya que somos dependientes a las hidroeléctricas. El agua es una fuente renovable”. En segundo lugar, la experta dijo que la energía solar y eólica “todavía no están en la capacidad de brindarnos energía las 24 horas”.



En esta misma línea, el analista Alejandro Lucio afirma que, si bien es cierto que los costos se pueden disminuir al producir con sol, agua o viento, se deben tener en cuenta las inversiones que se deben hacer.



“La energía renovable produce energía barata, pero la produce en ciertos periodos del tiempo, no 24 horas. Es necesario contar en el mundo de la transición energética con todos los recursos disponibles. Lo que se quiere es una matriz diversificada que incluya solar, eólica, hidro, algún componente de energía térmica”, aseguró.



Sobre el pronunciamiento de Petro, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Andrés Cante, explicó que, “esa propuesta lo que significa es que se va a acabar con la generación energética y apagar las plantas de generación a carbón que nos proveen entre el 8 por ciento y el 10 por ciento de la energía que consumimos los colombianos y que nos genera la confiabilidad en el suministro frente a la intermitencia de las renovables”.



