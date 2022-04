A un mes de la primera vuelta presidencial se conoció que los candidatos Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, estarían dialogando sobre la campaña electoral.



Al parecer, la idea de fondo sería construir una especie de alianza o acuerdo entre ellos dos antes de la primera vuelta, la cual se realizará el próximo 29 de mayo.



Aunque es muy poco lo que se conoce, al parecer las conversaciones han sido directamente entre ellos dos y son pocas las personas a su alrededor que conocen los detalles de qué han hablado en concreto, cuál sería la fórmula que adoptarían y qué es lo que buscan estos dos aspirantes presidenciales.



Algunos hablan de adhesiones, otros de alianzas, unos más del respaldo de uno al otro, en fin, las especulaciones son múltiples y es poco lo que se sabe en concreto del alcance político y electoral de estas conversaciones entre los dos candidatos.



Desde el punto de vista jurídico, los caminos parecen estrechos. El exregistrador y experto en opinión pública Alfonso Portela afirmó que realizar modificaciones en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a esta altura es imposible, ya que el periodo para ello ya “feneció”.

Entre los obstáculos jurídicos que habría que superar está la aparición en el tarjetón

Según él, la única forma de hacer este tipo de modificaciones sería por incapacidad o muerte de algunos de los integrantes de las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales que ya están inscritas en la Registraduría Nacional.



Portela acaró, no obstante, que la renuncia a una candidatura “puede ser en cualquier momento” y que, en este caso particular y dependiendo de los tiempos de la Registraduría, lo máximo que se podría hacer es “sacar una de las dos casillas” de la tarjeta electoral que se entregará a los ciudadanos en la primera vuelta, el 29 de mayo.



Así las cosas, diferentes sectores políticos siguen atentos al desenlace de las conversaciones entre Fajardo y Rodolfo y a las consecuencias políticas que estas puedan tener, a un mes de la primera vuelta presidencial.



