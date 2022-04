Los acercamientos entre los candidatos Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, siguen avanzando y parecen ir por buen camino.



Aunque en un comienzo se trataron de hacer de la manera más discreta posible, han trascendido a la luz pública y ya se está hablando de una posible unión para primera vuelta.

“Hemos estado conversando, hasta ahí puedo llegar. Estamos conversando, tenemos una identidad alrededor de la lucha contra la corrupción”, se limitó a decir ayer el candidato Fajardo en diálogo con Noticias Caracol.



Lo que por ahora está claro es que Rodolfo y Fajardo aparecen en la mayoría de encuestas de intención de voto en el tercero y cuarto lugar y por eso los dos quieren mantenerse en la puja por la Casa de Nariño, lo que no hace tan fácil la posible fusión.



A finales de marzo, Rodolfo y Fajardo se reunieron en el apartamento de este último, en Bogotá, después de que la senadora Angélica Lozano invitó al ingeniero a tomarse un café con el exgobernador de Antioquia.



Tras esa reunión, Rodolfo descartó una posible alianza, asegurando que iba a irse por su propia cuenta hasta la primera vuelta y que con Fajardo solo había hablado sobre un tema que les preocupa: la corrupción.



Pero si bien en lo político se podría decir que hay avances, deben tenerse en cuenta los aspectos jurídicos, en la medida que los dos ya están inscritos como candidatos presidenciales.



Desde ese punto de vista, los caminos parecen estrechos. El exregistrador delegado Alfonso Portela dijo que realizar modificaciones en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a esta altura es imposible, ya que el periodo para ello se terminó.



De acuerdo con él, la única forma de hacer este tipo de modificaciones sería por incapacidad o muerte de alguno de los integrantes de las fórmulas que ya están inscritas.



Sin embargo, dijo que la renuncia a una candidatura “puede ser en cualquier momento” y que en este caso particular, dependiendo de los tiempos de la Registraduría, lo máximo que se podría hacer es “sacar una de las dos casillas” de la tarjeta electoral que se les entregará a los ciudadanos en la primera vuelta del 29 de mayo.

Parte de la preocupación que existe radica en que la campaña de Fajardo solicitó un crédito contra la reposición de votos y, si eventualmente se retira, el exalcalde tendría que responder por esos recursos.



Lo cierto es que si bien la conversación formal entre Fajardo y Rodolfo avanza, lo que ha trascendido es que incluso hay un equipo que está mirando el asunto y del cual, por ejemplo, se ha mencionado el nombre del exministro Juan Fernando Cristo.



En ese sentido, lo que se está evaluando es la posibilidad de que al inicio de mayo se pueda hacer el anuncio formal.



Como Fajardo es candidato de una coalición, su retiro no sería tan sencillo, mientras que Rodolfo sí está avalado por firmas.



Incluso EL TIEMPO supo que ante la Registraduría ya se han hecho algunas consultas sobre cómo se puede hacer el eventual retiro de un candidato presidencial y cómo se hace para que no salga en el tarjetón del 29 de mayo.



“Hemos conversado, nos hemos escuchado mutuamente, hemos coincidido en algunos puntos de vista. Pero no hemos tomado ninguna decisión de declinar candidaturas o llevar adelante una alianza electoral”, dijo Rodolfo. Aunque destacó que han acordado que, si cualquiera de ellos pasa segunda vuelta, el otro lo apoyará.



Pero después, Fajardo publicó un trino en el que etiquetó a Rodolfo y en el cual se leía: “Estamos a nada de serlo todo”. Y Rodolfo le respondió ¿Fajardo, a un paso de votar por mí?



Este hasta ahora es un asunto que está avanzando y todavía falta resolver lo fundamental.



