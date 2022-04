Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se encontraron esta mañana en la sede de la universidad de Los Andes, previo a una charla con niñas, niños y adolescentes del país, mientras que sus equipos de trabajo continúan afinando los detalles de una alianza que les permita ser protagonistas en la primera vuelta de la carrera electoral.



Ambos se mostraron relajados y tranquilos. Se notó el buen tono entre ellos y además de compartir un café, intercambiaron varias opiniones.



El café que compartieron se dio en medio de tres circunstancias nuevas: el resultado de una encuesta nueva que tiene en sus manos el exgobernador de Antioquia, la nueva encuesta de Invamer y las consultas hechas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para mirar el camino legal que se debe tomar.



En la primera, según fuentes de la campaña de la Coalición Centro Esperanza, se trata de una encuesta reciente sobre cómo verían los colombianos y por quién se inclinarían en caso de una alianza. En esta, según las mismas fuentes, hay un empate técnico en intención de voto entre ambos en la segunda, mientras que a la primera respondieron con optimismo porque Fajardo y Hernández inspiran confianza entre los electores.



La encuesta de Invamer mostró los siguientes resultados: Gustavo Petro con una intención de voto del 43.6 por ciento; Federico Gutiérrez, 26.7 por ciento; Rodolfo Hernández, 13.9 por ciento; y Sergio Fajardo, 6.5 por ciento.



Sobre esta, en la campaña de Fajardo consideran que se trata de una fotografía de un momento específico y no de un resultado final. De hecho, argumentan, Fajardo continúa con entusiasmo su campaña y hoy arranca una gira durante cuatro días por los siete departamentos de la Costa Caribe.



Por el contrario, Hernández cree que el resultado es muy favorable a él. "Si lo doblo, cómo voy a retirarme. Lo dijo la ciudadanía. Yo lo duplico. Él es inteligente y me va a decir que se adhiere", dijo.



"No puedo ceder y traicionar a mis electores cuando voy con el 14% y él con el 6. Si yo estuviera, al contrario, estaría llamando a Fajardo y diciéndole que tiene mi apoyo, voy a hacer un comunicado donde invito a que los que me apoyen a mí, que vayan con usted. La gente es la que está diciendo que yo no llegué a la campaña de él, sino él", argumentó.



Y, sobre el tercer aspecto, el mecanismo para decir cómo sería el retiro de uno de ellos y cuál la fórmula para seguir adelante, hay coincidencias:



Ambas campañas han consultado a la Registraduría para establecer la ruta a seguir. Y en simultánea, están de acuerdo a hacer una encuesta independiente para que a más tardar el domingo 8 de mayo tener un resultado final que daría la vía definitiva de quién siga en competencia con el apoyo del otro.



El trascendental café de hoy se produjo en vísperas del Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes con Candidatos a la Presidencia del programa NiñezYA.



Esta coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil, que desde 2017 aboga por los que denominan "diez asuntos impostergables para el bienestar de los menores de edad", convocó a los candidatos presidenciales.



Además de NiñezYA el foro contó con el impulso de EL TIEMPO, Caracol Radio y el Centro de Investigación IMAGINA y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.



Así las cosas, es evidente que los acercamientos entre Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, y Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, siguen avanzando y parecen ir por buen camino.



Aunque en un comienzo se trataron de hacer de la manera más discreta posible, han trascendido a la luz pública y ya se está hablando de una posible unión para primera vuelta.

Encuentro entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández Encuentro entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández Encuentro entre Fajardo y Hernández en la Universidad de Los Andes. Foto: Campaña Sergio Fajardo

A finales de marzo, Rodolfo y Fajardo se reunieron en el apartamento de este último, en Bogotá, después de que la senadora Angélica Lozano invitó al ingeniero a tomarse un café con el exgobernador de Antioquia.



Tras esa reunión, Rodolfo descartó una posible alianza, asegurando que iba a irse por su propia cuenta hasta la primera vuelta y que con Fajardo solo había hablado sobre un tema que les preocupa: la corrupción.



Pero si bien en lo político se podría decir que hay avances, deben tenerse en cuenta los aspectos jurídicos, en la medida que los dos ya están inscritos como candidatos presidenciales.



Desde ese punto de vista, los caminos parecen estrechos. El exregistrador delegado Alfonso Portela dijo que realizar modificaciones en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a esta altura es imposible, ya que el periodo para ello se terminó.

De acuerdo con él, la única forma de hacer este tipo de modificaciones sería por incapacidad o muerte de alguno de los integrantes de las fórmulas que ya están inscritas.



Sin embargo, dijo que la renuncia a una candidatura “puede ser en cualquier momento” y que en este caso particular, dependiendo de los tiempos de la Registraduría, lo máximo que se podría hacer es “sacar una de las dos casillas” de la tarjeta electoral que se les entregará a los ciudadanos en la primera vuelta del 29 de mayo.



Parte de la preocupación que existe radica en que la campaña de Fajardo solicitó un crédito contra la reposición de votos y, si eventualmente se retira, el exalcalde tendría que responder por esos recursos.



En el escenario, sin embargo, gravita otra dificultad. Como Fajardo es candidato de una coalición, su retiro no sería tan sencillo, mientras que Rodolfo sí está avalado por firmas.





POLÍTICA