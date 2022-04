El candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, continúa con su campaña ‘La Remontada’.



En medio de su intento por conquistar votos y lograr pasar a la segunda vuelta, el exgobernador de Antioquia ha estado haciendo un fuerte trabajo de correría política, recorriendo las calles de distintas ciudades del país, hablando con las comunidades y realizando una de sus actividades predilectas: volanteando.



Precisamente este martes, tras conocerse la adhesión del exministro Juan Camilo Restrepo a la campaña de Fajardo, él y varios otros miembros de su campaña se tomaron la carrera séptima de Bogotá para volantear.



Divididos por grupos, el candidato y otros personajes de la coalición, como Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jennifer Pedraza, Carlos Fernando Galán, Berenice Bedoya, se ubicaron en ocho distintos puntos de la séptima –desde el parque Nacional hasta la calle 82– , para hablar con las personas y convencer a posibles electores.



Sigue la remontada, hoy estuvimos en las calles de Bogotá.



Vamos a transformar al país con @sergio_fajardo Presidente. pic.twitter.com/zn8yto2uXc — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) April 26, 2022

Desde la calle 72, Fajardo indicó que "me encanta estar en la calle, físicamente, volantear, saludar a la gente, ver la reacción de las personas, llevo 22 años y medio y yo aprendí a hacer política así".



Y añadió que "es muy potente esta comunicación (...) yo lo hago con toda la disposición y eso conecta con la gente".



A su vez, dijo que la desigualdad, el hambre, la pobreza y el desempleo son "factores que están en unos niveles que no se merece Colombia" y que, en un posible Gobierno suyo, serán tratados.



